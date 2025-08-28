Actualizado:
Jue, 28/08/2025 - 13:36
Egan Bernal sorprende en la Vuelta a España y se ilusiona con "volver a ser el mejor"
Egan sigue a 22'' de Jonas Vingegaard en la clasificación general de la Vuelta a España.
Egan Bernal (INEOS Grenadiers) se mantiene como una de las grandes figuras de la Vuelta a España que pelea por los puestos de privilegio en la clasificación general. Este jueves 28 de agosto, después de disputarse la etapa 6, el colombiano está en la posición 11 a 2'55'' del nuevo líder, el noruego Torstein Træen.
Bernal continúa a 22'' del danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) que está quinto.
Egan puede volver a ser el mejor
Este jueves, al final de la etapa 6, Egan Bernal se ilusiona con su rendimiento y estado de forma, teniendo en cuenta que se ha mantenido en la parte delantera del pelotón de favoritos.
"Siempre lo he dicho, no se si lo vaya a lograr pero al menos me levanto todos los días pensando en que pueda volver a ser el mejor, para llegar a la luna hay que apuntar a al sol, así que sigo soñando", afirmó en diálogo con ESPN.
Por otro lado, Bernal se mostró confiado en hacer una buena Vuelta a España.
"Me alegra mucho volver a estar acá, después de mucho esfuerzo y todavía queda mucho por delante, yo creo que quiero hacer una buena vuelta, disfrutarla y demostrarle a mi familia, a los que acompañaron en estos años que el esfuerzo ha valido la pena", dijo el colombiano.
Clasificación general de la Vuelta a España - ETAPA 6
1. Torstein Træen (Bahrain - Victorious) 20H25'46''
2. Bruno Armirail Decathlon AG2R La Mondiale Team) 31''
3. Lorenzo Fortunato (Astana) a 1'01''
4. Louis Vervaeke (Soudal Quick Step) a 1'58''
5. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) a 2'33''
6. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 2'41''
7. Giulio Ciccone (Lidl Trek) a 2'42''
8. Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) a 2'49''
9. Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) a 2'53''
10. Giulio Pellizari (Red Bull Bora Hansgrohe) a 2'53''
11. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 2'55''
Fuente
Antena 2