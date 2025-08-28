Egan Bernal sorprende en la Vuelta a España y se ilusiona con "volver a ser el mejor"

Egan puede volver a ser el mejor

Este jueves, al final de la etapa 6, Egan Bernal se ilusiona con su rendimiento y estado de forma, teniendo en cuenta que se ha mantenido en la parte delantera del pelotón de favoritos.

"Siempre lo he dicho, no se si lo vaya a lograr pero al menos me levanto todos los días pensando en que pueda volver a ser el mejor, para llegar a la luna hay que apuntar a al sol, así que sigo soñando", afirmó en diálogo con ESPN.

Por otro lado, Bernal se mostró confiado en hacer una buena Vuelta a España.

"Me alegra mucho volver a estar acá, después de mucho esfuerzo y todavía queda mucho por delante, yo creo que quiero hacer una buena vuelta, disfrutarla y demostrarle a mi familia, a los que acompañaron en estos años que el esfuerzo ha valido la pena", dijo el colombiano.