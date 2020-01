Egan Bernal: su condición para ir a los Olímpicos y las llamadas antes del Sky

En el marco de los campeonatos nacionales de ciclismo en Boyacá, Egan Bernal es uno de los nombres más buscados por los fanáticos y la prensa por su rótulo de histórico campeón del Tour de Francia y las ansias de ver al cundinamarqués de nuevo en competencia exhibiendo su talento que lo pone a soñar con un nuevo maillot amarillo.

Así las cosas, el colombiano tuvo un extenso diálogo con Win Sports sobre su presente y futuro: “Me siento bien. Desde ya me estoy preparando para el inicio de la temporada, sin embargo, uno no sabe en qué nivel se encuentra hasta que arranque todo. Todas las carreras antes del Tour de Francia van a servir para llegar mejor, simplemente quiero llegar al 100% al Tour. Sólo tengo una meta para este 2020, y es esa grande carrera”.

Luego habló del grandioso proceso que ha llevado a cabo en su actual escuadra británica: “En Ineos siempre me llevan con mucha calma. Los demás compañeros me hablan mucho y me dan tips para poner en práctica en cada carrera. Realmente estoy orgullo de compartir con estos grandes ciclistas. Cuando cometo un error, me hablan y me dicen que aún estoy joven, entonces que no me desespere, que no me presione... Pero soy sincero, me presiono mucho. Quiero seguir aprendido y no caer en errores tontos”.

Asimismo, Egan Bernal habló sobre su salida del Androni Giocattoli y las numerosas ofertas que tuvo en el World Tour: "Hubo varias ofertas en su momento, me llamaban y estaban dispuestos a pagar una cláusula con mi equipo en ese entonces, me tocó decidir a qué equipo irme, al inicio me dio miedo ir a Sky, pero era el equipo de mis sueños, al final me decidí y me decidí por firmar", añade.

Y cerró hablando sobre su sueño de estar en los Juegos Olímpicos, pero consciente de su rendimiento físico: "Si la Federación de Ciclismo apuesta por llevarme, yo voy a decir presente. Eso sí, espero estar al 100%. Quiero ser sincero, y si luego del Tour no me siento en mis mejores condiciones, hablaré con ellos y me daré de baja con todo el dolor de mi alma. Tal sucedió el año pasado, cuando me dijeron para ir al Mundial, pero no iba a rendir por completo".