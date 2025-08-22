Egan Bernal sufre problema de última hora para la Vuelta a España

Problema para Egan Bernal en el inicio de la Vuelta a España

Este viernes 22 de agosto, a pocas horas para el inicio de la Vuelta a España, el INEOS Grenadiers anunció un importante cambio en su nómina.

Y es que el británico Lucas Hamilton, que se perfilaba como un gregario de Egan Bernal en las etapas de montaña, no disputará la carrera al no estar en plenitud de condiciones.

En lugar de Hamilton, la escuadra británica ha alineado a Ben Turner.

"Un cambio de último momento en nuestra alineación LaVuelta25 ya que Ben Turner se unirá al equipo en la línea de salida en Piemonte.

Lamentablemente, Lucas Hamilton no se encuentra bien y no podrá competir. Le deseamos una pronta y completa recuperación", comunicó el INEOS Grenadiers.

De esta manera, la nómina del INEOS en la Vuelta a España estará conformada por Magnus Sheffield, Filippo Ganna, Bob Jungels, Michal Kwiatkowski, Víctor Langellotti, Brandon Rivera, Ben Turner y Egan Bernal.