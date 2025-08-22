Actualizado:
Vie, 22/08/2025 - 10:11
Egan Bernal sufre problema de última hora para la Vuelta a España
El colombiano perdió a uno de sus principales gregarios antes de iniciar la Vuelta a España.
El colombiano Egan Arley Bernal está listo para disputar la edición 80 de la Vuelta a España, carrera que afrontará como líder del INEOS Grenadiers con grandes aspiraciones de disputar los puestos de privilegio en la clasificación general.
A pesar de que Bernal ha despertado gran expectativa por lo que pueda ser su presentación en la prueba ibérica, en las últimas horas se conoció una baja de peso que deberá superar el pedalista colombiano.
A late change to our #LaVuelta25 line-up as @benjeturner will join the team on the start line in Piemonte.— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 22, 2025
Unfortunately, Lucas Hamilton is unwell and won’t be able to race - we’re wishing him a full and speedy recovery 👊 pic.twitter.com/0KqwE39i0O
Problema para Egan Bernal en el inicio de la Vuelta a España
Este viernes 22 de agosto, a pocas horas para el inicio de la Vuelta a España, el INEOS Grenadiers anunció un importante cambio en su nómina.
Y es que el británico Lucas Hamilton, que se perfilaba como un gregario de Egan Bernal en las etapas de montaña, no disputará la carrera al no estar en plenitud de condiciones.
En lugar de Hamilton, la escuadra británica ha alineado a Ben Turner.
"Un cambio de último momento en nuestra alineación LaVuelta25 ya que Ben Turner se unirá al equipo en la línea de salida en Piemonte.
Lamentablemente, Lucas Hamilton no se encuentra bien y no podrá competir. Le deseamos una pronta y completa recuperación", comunicó el INEOS Grenadiers.
De esta manera, la nómina del INEOS en la Vuelta a España estará conformada por Magnus Sheffield, Filippo Ganna, Bob Jungels, Michal Kwiatkowski, Víctor Langellotti, Brandon Rivera, Ben Turner y Egan Bernal.
Vuelta a España 2025: fechas y cómo VER EN VIVO
La edición 80 de la Vuelta a España se podrá VER EN VIVO en Colombia a través de Deportes RCN y también tendrá seguimiento ONLINE de Antena 2 y Antena2.com.
