Egan Bernal sufre sensible baja en el INEOS; campeón del mundo dirá adiós

Continúan los movimientos en el presente mercado de fichajes del ciclismo, donde los equipos de la categoría World Tour analizan sus nóminas y buscan refuerzos para lo que será la temporada del 2026, es el caso del INEOS Grenadiers donde milita el colombiano Egan Bernal.

El equipo británico ha hecho algunas incorporaciones como la del francés Kevin Vauquelin del Arkéa-B&B Hotels y la del noruego Embret Svestad-Bårdseng, sin embargo, una información sorprende al dejar de lado un experimentado pedalista que supo ser campeón del mundo en 2014 y que ha ganado dos etapas del Tour de Francia.

