Egan Bernal sufre sensible baja en el INEOS; campeón del mundo dirá adiós
El equipo británico no tendría en sus planes de 2026 al reconocido pedalista.
Continúan los movimientos en el presente mercado de fichajes del ciclismo, donde los equipos de la categoría World Tour analizan sus nóminas y buscan refuerzos para lo que será la temporada del 2026, es el caso del INEOS Grenadiers donde milita el colombiano Egan Bernal.
El equipo británico ha hecho algunas incorporaciones como la del francés Kevin Vauquelin del Arkéa-B&B Hotels y la del noruego Embret Svestad-Bårdseng, sin embargo, una información sorprende al dejar de lado un experimentado pedalista que supo ser campeón del mundo en 2014 y que ha ganado dos etapas del Tour de Francia.
INEOS no ha renovado el contrato de uno de sus referentes
Se trata del polaco Michal Kwiatkowski, quien corre para el INEOS desde el 2016 que goza de un destacado palmarés como ciclista profesional, brillando en grandes clásicas como la Amstel Gold Race, la Milán-San Remo o la Strade Bianche.
Pese a que el pedalista no es el mismo que supo ser campeón del mundo en 2014, sigue siendo un corredor de enorme jerarquía, capaz de aportar calidad y oficio en cualquier equipo de primer nivel. Su capacidad en la contrarreloj lo convierte en un gregario de lujo, con la inteligencia táctica y la fortaleza necesarias para marcar diferencia en momentos clave.
Pues bien, aunque Michal Kwiatkowski goza de un nombre importante en el ciclismo internacional, INEOS aun no renueva el contrato que vence este diciembre y estaría buscando nuevo equipo, una baja que puede resultar sensible para el conjunto británico.
Kwiatkowski no tiene aún equipo para 2026
Con su palmarés y la gran experiencia que tiene en las carreteras de las competencias de la World Tour, sorprende que el polaco aún no haya sido vinculado a otro equipo, un ciclista que pese a su edad ha tenido buenas presentaciones en este 2025.
Y es que en este año logró ganar la Clásica Jaén Paraíso Interior por delante del mexicano Isaac del Toro, además de terminar en el Top 3 en la clasificación general de la CRO Race.
