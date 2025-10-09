Actualizado:
Jue, 09/10/2025 - 12:17
Egan Bernal sumó un nuevo top 10: Isaac del Toro ganó la Gran Piemonte
Bernal cerrará la temporada el sábado en el Giro de Lombardía.
El ciclista colombiano Egan Arley Bernal (INEOS Grenadiers) sumó un nuevo top 10 a su palmarés en la temporada 2025 al ocupar la novena posición en la edición 109 de la Gran Piemonte, clásica italiana que dejó como gran ganador al mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates).
Bernal cruzó la meta de la prueba de 179 kilómetros con inicio en Dogliani y meta en Acqui Terme en la novena posición a un minuto y siete segundos de Del Toro.
El mexicano se quedó con la victoria luego de lanzar un fuerte ataque, el cual le permitió terminar la prueba en solitario y conseguir un nuevo triunfo tras haber sido primero en el Giro de Emilia.
¿Cuántos top 10 ha logrado Egan en la temporada 2025?
En la temporada 2025, Egan Arley Bernal ha sido campeón nacional de Colombia en contrarreloj y ruta.
Además fue séptimo en la general del Giro de Italia y sexto en la Vuelta a Burgos.
Adicionalmente, fue cuarto en el Giro de Emilia.
Top 10 del Gran Piemonte
1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates)
2. Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling) a 40''
3. Bauke Mollema (Lidl Trek) a 44''
4. Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling Team9 a 1'07''
5. Michael Matthews (Team Jayco AlUla) a 1'07''
6. Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) a 1'07''
7. Neilson Powless (EF Education Easy Post) 1'07''
8. Quinten Hermans (Alpecin Deceuninck) a 1'07''
9. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 1'07''
10. Andrea Bagioli (Lidl Trek) a 1'07''
Próxima carrera de Egan Bernal
Egan Bernal cerrará la temporada 2025 disputando la edición 119 del Giro de Lombardía, prueba que se desarrollará el sábado 11 de octubre.
El Giro de Lombardía contará con 238 kilómetros con inicio en Como y meta Bergamo.
Fuente
Antena 2