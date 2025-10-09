Egan Bernal sumó un nuevo top 10: Isaac del Toro ganó la Gran Piemonte

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal (INEOS Grenadiers) sumó un nuevo top 10 a su palmarés en la temporada 2025 al ocupar la novena posición en la edición 109 de la Gran Piemonte, clásica italiana que dejó como gran ganador al mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates).

Bernal cruzó la meta de la prueba de 179 kilómetros con inicio en Dogliani y meta en Acqui Terme en la novena posición a un minuto y siete segundos de Del Toro.

El mexicano se quedó con la victoria luego de lanzar un fuerte ataque, el cual le permitió terminar la prueba en solitario y conseguir un nuevo triunfo tras haber sido primero en el Giro de Emilia.