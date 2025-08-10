Egan Bernal tendrá nuevo jefe en el INEOS Grenadiers en 2026

El INEOS Grenadiers, con el colombiano Egan Arley Bernal, quiere recuperar su lugar en el pelotón World Tour y competirle mano a mano al UAE Team Emirates, Visma Lease a Bike y Red Bull Bora Hansgrohe, que en los últimos años se han quedado con el protagonismo mundial.

Para lograrlo, la escuadra británica está construyendo una nueva estructura administrativa y deportiva, en la que ya ha ha firmado alianza con distintas marcas como la comunicada con TotalEnergies.