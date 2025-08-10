Actualizado:
Dom, 10/08/2025 - 08:28
Egan Bernal tendrá nuevo jefe en el INEOS Grenadiers en 2026
El INEOS Grenadiers trabaja en una nueva estructura a partir de 2026.
El INEOS Grenadiers, con el colombiano Egan Arley Bernal, quiere recuperar su lugar en el pelotón World Tour y competirle mano a mano al UAE Team Emirates, Visma Lease a Bike y Red Bull Bora Hansgrohe, que en los últimos años se han quedado con el protagonismo mundial.
Para lograrlo, la escuadra británica está construyendo una nueva estructura administrativa y deportiva, en la que ya ha ha firmado alianza con distintas marcas como la comunicada con TotalEnergies.
En cuanto a lo deportivo se conoció que Geraint Thomas, quien está en este 2025 disputando su última temporada como ciclista profesional, ocupará un importante cargo en la estructura del INEOS a partir del 2026.
Según informó la Gazzetta dello Sport, Thomas pasará a ser el nuevo responsables de carreras del INEOS Grenadiers.
El ciclista británico asumirá el cargo después de correr el Tour de Gran Bretaña en el mes de septiembre, fecha en la que oficialmente dejará la bicicleta de manera competitiva.
De esta manera, Geraint Thomas será uno de los "jefes" que tendrá el colombiano Egan Bernal en la temporada 2026.
Precisamente, en el 2026 Egan Bernal disputará su último año de contrato con el INEOS Grenadiers, aunque el propio ciclista confirmó que ya ha empezado diálogos para definir su futuro.
Fuente
Antena 2