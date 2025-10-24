Egan Bernal un repaso a su año y más declaraciones sobre su traumático accidente

El ciclista colombiano Egan Bernal volvió a reflexionar sobre su carrera, sus sueños y el difícil camino de recuperación que ha tenido que recorrer desde el accidente que casi le cuesta la vida en 2022. En diálogo con Despierta Win, el corredor del Ineos Grenadiers aseguró que mantiene intacta la ambición de ganar la Vuelta a España, la única de las tres grandes que aún le falta en su palmarés.

Bernal, campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, reconoció que todavía siente hambre de gloria: “Si yo pensara que no puedo volver a ganar, no estaría montando en bicicleta. Este año volví a sentirme como antes, con más fuerza. No se me dio el podio en la Vuelta, pero sigo soñando con volver a ganar”.