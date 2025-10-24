Actualizado:
Egan Bernal un repaso a su año y más declaraciones sobre su traumático accidente
El colombiano valoró su temporada y ofreció nuevos detalles de su accidente de 2022.
El ciclista colombiano Egan Bernal volvió a reflexionar sobre su carrera, sus sueños y el difícil camino de recuperación que ha tenido que recorrer desde el accidente que casi le cuesta la vida en 2022. En diálogo con Despierta Win, el corredor del Ineos Grenadiers aseguró que mantiene intacta la ambición de ganar la Vuelta a España, la única de las tres grandes que aún le falta en su palmarés.
Bernal, campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, reconoció que todavía siente hambre de gloria: “Si yo pensara que no puedo volver a ganar, no estaría montando en bicicleta. Este año volví a sentirme como antes, con más fuerza. No se me dio el podio en la Vuelta, pero sigo soñando con volver a ganar”.
El duro recuerdo de su accidente: “Yo solo gritaba que me durmieran”
El corredor recordó los momentos más difíciles del accidente sufrido el 24 de enero de 2022, cuando chocó contra un bus estacionado mientras entrenaba en Cundinamarca. “Pasé de estar en lo más alto del ciclismo a pensar solo en estar bien. No me importaba la bicicleta, solo quería quedar bien”, relató.
Egan confesó que el dolor era insoportable: “Tenía el fémur roto, las costillas rotas… Yo solo gritaba que me durmieran”. En ese momento, los médicos le advirtieron a su familia sobre el riesgo de quedar en silla de ruedas. “Cuando desperté ya me habían estabilizado. No me iba a morir, pero había que esperar para saber si podía mover las piernas”, añadió.
El presente del ciclismo colombiano
Finalmente, Egan opinó sobre las razones por las que Colombia ha perdido protagonismo en el ciclismo mundial: “Nos falta inversión y un programa sólido a largo plazo. Otros países como Australia tienen bases en Europa, centros donde preparan a los jóvenes. Eso es algo que nosotros no tenemos. Ya nos tocará volver a tener nuestra época”.
