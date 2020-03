Egan Bernal y las consecuencias para el ciclismo si no se corren las tres 'grandes'

Egan Bernal es uno de los deportistas que más ha estado activo en redes sociales y medios durante la cuarentena obligatoria en Colombia a causa de la pandemia del coronavirus. El ciclista de Ineos ha contado varias historias y revelado detalles de su presente a la espera que todo regrese a la normalidad.

En diálogo con los medios oficiales de la Federación Colombiana de Ciclismo, Egan manifestó su preocupación por el momento que atraviesa el deporte y todos los problemas que podría traer para el ciclismo la suspensión de tantos eventos en una sola temporada del World Tour.

"Todos nos estamos viendo afectados con esto, lo importante es estar tranquilos y estar en casa… Para el ciclismo, si no corremos las tres grandes (Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España) será algo muy grave, va a depender de cómo vaya evolucionando esto. Lo que está claro es que el mundo debe seguir. Esto no puede bloquear el mundo, la vida en general", expresó el actual campeón de la ronda gala.

Y continuó explicando el difícil momento que vive el deporte de las bielas: “Por el bien del ciclismo, por patrocinadores que invierten mucho dinero, se están viendo afectados con esta cuarentena. Si en Francia las cosas van de mal a peor. Por el bien del ciclismo espero que se realicen. Estoy un poco desconectado del ciclismo, no he visto mucho de noticias. En este momento son solo especulaciones, no quiero matarme la cabeza por algo que aún no es seguro. No he visto cómo sería ese Tour sin gente. Este paro nos afecta a todos, incluso para el Tour si se hace en julio, porque algún favorito puede fallar, la preparación es distinta, lo mejor es que se hubieran aplazado".

Y cerró hablando sobre su actualidad deportiva en la cuarentena: “En este momento no estoy entrenando, ni lo mental ni lo físico. Había estado juicioso entrenando para París Niza, luego hice rodillos apenas llegué a Colombia. Pero con el entrenador planeamos que lo mejor era descansar totalmente. Todavía nos quedan 15 días hasta el 13 de abril. Preferimos trabajar 5 o 6 días, luego iniciar a montar. No se pierde lo que se hizo desde diciembre, hacer el último descanso, hacer 1 o 2 horas en rodillos y luego salir a carreteras en fondos”.