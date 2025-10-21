Egan Bernal y un impresionante ascenso en el escalafón UCI que comanda Pogacar

La temporada 2025 del ciclismo mundial está a punto de llegar a su fin y la Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking con varias sorpresas. El dominio de Tadej Pogacar sigue siendo abrumador, pero lo más destacado para Colombia es el regreso de Egan Bernal al top 40 del mundo tras una temporada en la que volvió a competir de tú a tú con los grandes.

El corredor del INEOS Grenadiers escaló 28 posiciones en la clasificación general, consolidando un cierre de año muy positivo después de varios meses de recuperación y constancia.