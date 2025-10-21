Actualizado:
Mar, 21/10/2025 - 18:39
Egan Bernal y un impresionante ascenso en el escalafón UCI que comanda Pogacar
El colombiano subió muchos puestos en la última clasificación.
La temporada 2025 del ciclismo mundial está a punto de llegar a su fin y la Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking con varias sorpresas. El dominio de Tadej Pogacar sigue siendo abrumador, pero lo más destacado para Colombia es el regreso de Egan Bernal al top 40 del mundo tras una temporada en la que volvió a competir de tú a tú con los grandes.
El corredor del INEOS Grenadiers escaló 28 posiciones en la clasificación general, consolidando un cierre de año muy positivo después de varios meses de recuperación y constancia.
Pogacar, dueño y señor de la temporada 2025
El ciclista esloveno Tadej Pogacar cerró otro año histórico. Con 11.680 puntos, lidera el ranking UCI con una ventaja abismal sobre Jonas Vingegaard (5.944) e Isaac del Toro (5.314). En total, Pogacar disputó 17 competencias y ganó 11, incluyendo su cuarto Tour de Francia y su quinto Giro de Lombardía consecutivo, logro que lo pone a la altura de leyendas como Fausto Coppi.
Su regularidad y dominio absoluto en las grandes vueltas dejaron sin opciones a sus rivales, marcando una temporada en la que prácticamente no dio respiro al pelotón. Con este rendimiento, Pogacar ratifica su posición como el mejor ciclista del mundo y uno de los más dominantes de la historia moderna.
Egan Bernal, de vuelta entre los mejores del mundo
El colombiano Egan Bernal finaliza el año en la posición 35 del ranking UCI con 1.742 puntos, su mejor ubicación desde el grave accidente que lo apartó en 2022. Su gran cierre se debe, en buena parte, al triunfo de etapa en la Vuelta a España y al octavo puesto en el Giro de Lombardía, resultados que reflejan su recuperación física y mental.
Detrás de Bernal aparecen Santiago Buitrago (74°) y Einer Rubio (109°) como los otros colombianos destacados de la temporada. En la clasificación por naciones, Bélgica lidera con 17.945 puntos, seguida por Dinamarca, Eslovenia, Italia y Gran Bretaña; Colombia se ubica en el puesto 15 con 5.776 unidades.
Con este cierre de temporada, Egan Bernal vuelve a poner su nombre en la conversación del ciclismo mundial, mientras Pogacar continúa escribiendo una era dorada imposible de ignorar.
Antena 2