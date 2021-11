Egan Bernal y un llamado a la adecuada nutrición infantil

"Gracias a la alimentación balanceada que he tenido en mi vida, no he sufrido problemas con mi talla y estatura, me he alimentado bien y eso me ha permitido crecer y hacer las cosas de la mejor manera", dijo Bernal.

Egan espera poder ayudar a varios niños que desean seguir sus pasos, y qué mejor que contando su experiencia de vida.

"Estoy seguro de que en mi tierra hay millones de campeones, pero algunos no tuvieron la fortuna de crecer con una nutrición adecuada. En Boyacá, mi tierra, y en muchos otros departamentos de Colombia las Goticas de la Fundación Éxito se transforman en alimentos para mejorar la vida de miles de niños y niñas”, agregó el ciclista del Team Ineos.