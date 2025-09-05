Egan confesó sus errores ante Vingegaard en la Vuelta a España 2025

La Vuelta a España 2025 volvió a dejar emociones intensas en la etapa reina de L’Angliru, donde el colombiano Egan Bernal cedió terreno frente al danés Jonas Vingegaard. El pedalista de Ineos Grenadiers, siempre transparente, reconoció que no pudo resistir el exigente ritmo del equipo Visma y explicó con claridad los motivos de su retroceso en la clasificación general.

Desde antes de tomar la partida, la expectativa era enorme por lo que pudiera hacer Bernal en los 202,7 kilómetros de recorrido. Sin embargo, el guion de la jornada se inclinó pronto hacia el poderío del conjunto Visma, que marcó un paso demoledor desde los primeros ascensos. “El equipo de ellos arrancó muy rápido, muy fuerte”, señaló el corredor colombiano, dejando en evidencia la intensidad de sus rivales.

El paso sostenido de Vingegaard y sus compañeros no dio respiro. Ante ello, Bernal asumió una estrategia más conservadora, consciente de sus propios límites físicos. “Yo conozco mis números, lo que puedo hacer, y el ritmo que estaban haciendo no lo podía sostener hasta arriba, así que intenté hacer una especie de cronómetro e intentar perder el menor tiempo posible”, explicó tras la meta. Sus palabras reflejaron tanto serenidad como autocrítica.

En el tramo final del Angliru, considerado uno de los puertos más duros del ciclismo mundial, la diferencia fue notoria. Bernal cruzó la meta en el puesto 16 de la fracción, a 4 minutos y 32 segundos del ganador João Almeida, del UAE Emirates, quien igualó el tiempo de Vingegaard. De esta forma, la brecha en la general entre el colombiano y el líder se amplió a más de ocho minutos, complicando sus aspiraciones de podio.

La dureza del día no solo se reflejó en el cronómetro, sino también en la sensación que dejó el esfuerzo. Bernal, lejos de excusarse, valoró el rendimiento de sus adversarios y aceptó que no estuvo en condiciones de igualarlos. “Sabía que hoy no estaba al nivel de ellos adelante”, reconoció con franqueza, un gesto que habla de su madurez competitiva.

La consecuencia inmediata es un descenso en la tabla que obliga a replantear objetivos. De luchar por un puesto dentro de los diez mejores, Bernal ahora debe enfocarse en recuperar fuerzas y elegir etapas estratégicas para volver a mostrarse. Su capacidad para reinventarse en plena carrera será clave para no ceder protagonismo en lo que resta de la ronda ibérica.

El protagonismo absoluto, por su parte, recae en Jonas Vingegaard, quien no solo defendió la camiseta roja, sino que envió un mensaje de fortaleza a todos sus adversarios. El danés mostró jerarquía y control, demostrando que su ambición es llegar a Madrid con el título en sus manos, tal como él mismo afirmó: “Esta vez quiero mantenerla hasta Madrid”.

El desenlace de esta Vuelta promete más capítulos emocionantes. Para Bernal, la montaña sigue siendo el escenario donde puede resurgir, aunque ahora deberá ser más selectivo. La ilusión de los aficionados colombianos continúa intacta, confiando en que el campeón de Zipaquirá aún tiene la fortaleza para dar batalla y escribir nuevas páginas de gloria en la península ibérica.