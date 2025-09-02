Actualizado:
Egan defendió el trabajo del INEOS tras la etapa 10 de la Vuelta a España
Egan Bernal perdió tiempo en la etapa, pero se mantiene cerca del top 10 de la general.
Egan Bernal se mantiene en la pelea por la clasificación general en La Vuelta a España 2025. Después de la etapa 10 de la ronda ibérica, el pedalista colombiano se mantiene como uno de los hombres con opciones a pelear un lugar en el top 10 de la competencia.
Tras la jornada que se corrió desde Sendavia hasta Belagua, el colombiano hizo un esfuerzo notable para minimizar sus perdidas en la línea de meta. Uno de los escenarios que dejó complicado a Egan fue el terreno en ascenso del que el pedalista del INEOS habló al terminar la décima jornada de la carrera.
Al acabar la jornada, el colombiano hizo referencia a la manera como afrontó la competencia. Inicialmente, el ganador del Tour de Francia y el Giro de Italia fue contundente sobre la manera como administró su esfuerzo: “Al final cogí mi propio ritmo y era intentar gestionar mis fuerzas, lo que podía. Para no tener el mejor día, creo que salvé el día”.
Seguido a ello, el zipaquireño fue enfático en que la carrera tiene un alto nivel de exigencia. Por ello, Bernal terminó pasando la línea de meta en el puesto 18 con 01:42 de diferencia ante Jai Vine que fue el ganador. Las diferencias pusieron al cafetero en la casilla 11 de la general.
“A veces uno no se siente de la mejor forma, pero hay que echarle ganas, a gestionar el equipo, la mente, a veces cuando en las subidas lo sueltan a uno no hay que desesperarse, subir suave, al ritmo de uno. Intentar dar lo mejor que uno puede y al final uno queda satisfecho con eso", rescató Egan en zona mixta.
Para el colombiano y su equipo es evidente que fue un día en el que se logró reducir la perdida gracias al trabajo conjunto, así lo referenció la cuenta oficial de la escuadra británica: “Concluye la etapa 10, con Egan trabajando a fondo para limitar sus pérdidas en la llegada a la cima. Gran trabajo de Kwiatkowski, quien realizó un gran esfuerzo tras rezagarse de la escapada”.
🇪🇸 #LaVuelta25— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 2, 2025
Stage 10 wraps up, with @Eganbernal digging deep to limit his losses on the summit finish. Great work from @kwiato, who put in a huge effort after dropping back from the break 👏 pic.twitter.com/nIOOe1t800
Este miércoles 3 de septiembre se correrá la etapa 11 con un total de 157 kilómetros en la región de Bilbao. Allí, los pedalistas cruzarán varios puertos de segunda y tercera categoría pensando en marcar diferencias para pelear el liderato de la carrera.
Bernal se ubica en la casilla 11 de la clasificación general, con una diferencia de 02:55. Aunque el favorito al título sigue siendo Jonas Vingegaard, el cafetero busca ser una de las piezas claves y recortar distancias en la pelea por los primeros lugares de la clasificación.
