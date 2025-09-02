Egan defendió el trabajo del INEOS tras la etapa 10 de la Vuelta a España

Al acabar la jornada, el colombiano hizo referencia a la manera como afrontó la competencia. Inicialmente, el ganador del Tour de Francia y el Giro de Italia fue contundente sobre la manera como administró su esfuerzo: “Al final cogí mi propio ritmo y era intentar gestionar mis fuerzas, lo que podía. Para no tener el mejor día, creo que salvé el día”.

Seguido a ello, el zipaquireño fue enfático en que la carrera tiene un alto nivel de exigencia. Por ello, Bernal terminó pasando la línea de meta en el puesto 18 con 01:42 de diferencia ante Jai Vine que fue el ganador. Las diferencias pusieron al cafetero en la casilla 11 de la general.

“A veces uno no se siente de la mejor forma, pero hay que echarle ganas, a gestionar el equipo, la mente, a veces cuando en las subidas lo sueltan a uno no hay que desesperarse, subir suave, al ritmo de uno. Intentar dar lo mejor que uno puede y al final uno queda satisfecho con eso", rescató Egan en zona mixta.

Para el colombiano y su equipo es evidente que fue un día en el que se logró reducir la perdida gracias al trabajo conjunto, así lo referenció la cuenta oficial de la escuadra británica: “Concluye la etapa 10, con Egan trabajando a fondo para limitar sus pérdidas en la llegada a la cima. Gran trabajo de Kwiatkowski, quien realizó un gran esfuerzo tras rezagarse de la escapada”.