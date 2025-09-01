Egan lidera la Selección Colombia en el Mundial de ciclismo: nómina completa

Por otro lado, en la categoría sub 23 hombres el país estará representado por Juan Felipe Rodríguez Contreras, campeón de la Vuelta de la Juventud 2025.

También llevarán el maillot colombiano Jaider Muñoz Restrepo, campeón de la montaña en la Ronde de l’Isard (2.2U) y ganador de la quinta y sexta etapa en la Vuelta de la Juventud 2025.

Jerónimo Calderón Palacio y Kevin Andrés Estupiñán Vargas serán los encargados de la Selección Colombia en la categoría juvenil.

En la élite femenina, Paula Andrea Patiño Bedoya liderará a Colombia junto a Diana Carolina Peñuela Martínez.

La categoría Sub23 femenina estará representada por la campeona panamericana y nacional de ruta Juliana Londoño David y por la doble campeona nacional de ruta y contrarreloj Sub-23 Natalia Garzón Cifuentes.

Finalmente, el equipo juvenil tendrá a Luciana Osorio Betancur ya Estefanía Castillo López.