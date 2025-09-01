Actualizado:
Lun, 01/09/2025 - 12:10
Egan lidera la Selección Colombia en el Mundial de ciclismo: nómina completa
El Campeonato Mundial de Ruta se llevará a cabo en Kigali, Ruanda.
La Federación Colombiana de Ciclismo dio a conocer la nómina de la Selección Colombia Colombiana que disputará el Campeonato Mundial de Ruta de Kigali, Ruanda, que se llevará a cabo entre el 21 y el 28 de septiembre.
El equipo nacional contará con la participación de 14 corredores, el cual competirá en las categorías élite, sub 23 y junior damas y varones, y tendrá la dirección de David Vargas.
Egan Bernal liderará el equipo élite masculino
Egan Arley Bernal, campeón del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021, será la gran carta de Colombia, después de terminar su participación en la Vuelta a España.
A Bernal lo acompañarán Walter Alejandro Vargas Álzate, Harold Alfonso Tejada Canacue y Brandon Smith Rivera Vargas.
Por otro lado, en la categoría sub 23 hombres el país estará representado por Juan Felipe Rodríguez Contreras, campeón de la Vuelta de la Juventud 2025.
También llevarán el maillot colombiano Jaider Muñoz Restrepo, campeón de la montaña en la Ronde de l’Isard (2.2U) y ganador de la quinta y sexta etapa en la Vuelta de la Juventud 2025.
Jerónimo Calderón Palacio y Kevin Andrés Estupiñán Vargas serán los encargados de la Selección Colombia en la categoría juvenil.
En la élite femenina, Paula Andrea Patiño Bedoya liderará a Colombia junto a Diana Carolina Peñuela Martínez.
La categoría Sub23 femenina estará representada por la campeona panamericana y nacional de ruta Juliana Londoño David y por la doble campeona nacional de ruta y contrarreloj Sub-23 Natalia Garzón Cifuentes.
Finalmente, el equipo juvenil tendrá a Luciana Osorio Betancur ya Estefanía Castillo López.
Nómina de la Selección Colombia para el Mundial UCI de ruta
1. Egan Arley Bernal Gómez (INEOS Grenadiers)
2. Walter Alejandro Vargas Alzate (Team Medellín – EPM)
3. Harold Alfonso Tejada Canacue (XDS Astana Team)
4. Brandon Smith Rivera Vargas (INEOS Grenadiers)
5. Juan Felipe Rodríguez Contreras (Team Sistecrédito)
6. Jaider Muñoz Restrepo (Team Sistecrédito)
7. Jerónimo Calderón Palacio (Team Sistecrédito)
8. Kevin Andrés Estupiñán Vargas (Team INCA)
9. Paula Andrea Patiño Bedoya (Movistar Team)
10. Diana Carolina Peñuela Martínez (Team Sistecrédito)
11. Juliana Londoño David (Team Picnic PostNL)
12. Natalia Garzón Cifuentes (Team Sistecrédito)
13. Luciana Osorio Betancur (Team Sistecrédito)
14. Estefanía Castillo López (Team Sistecrédito)
Fuente
Antena 2