Egan Bernal retomó la competencia oficial, al tomar la partida de la Vuelta a Cataluña este lunes durante el cumplimiento de la primera etapa. El colombiano venía de varios meses sin poder correr, debido a algunas molestias físicas sufridas en enero.

Sin duda, el campeón del Tour de Francia 2019 generó expectativa por su regreso a las carreteras, ya que sobre él, independiente de los infortunios que ha sobrellevado en el último año, hay esperanzas de una buena participación en las principales carreras de la temporada.

Sin embargo, el propio Bernal no se hizo falsas ilusiones respecto a lo que pueda ser su rendimiento durante la semana de competencia que tendrá la Vuelta a Cataluña. “Estoy lejos de la disputa esta semana. Paré tres semanas después de Argentina y sólo he estado montando un par de semanas. Por más Superman que sea, no voy a poder estar bien, hay que ser realistas. Pero la idea es salir con las mejores sensaciones, la temporada es larga. Quedan muchas carreras, lo importante sería apuntar a las otras”, dijo en la previa de la primera jornada de la ronda catalana.

Pese a que no se siente favorito para pelear por la victoria final, Egan Bernal dejó ver, en todo caso, que se siente a gusto corriendo en Cataluña: “Me gusta esta carrera, la he hecho dos veces. La conozco y quería iniciar con una carrera de World Tour a ver cómo eran las sensaciones. Creo que es una carrera de siete días que me sirve para meterle días de competencia al cuerpo a nivel World Tour y creo que está bien. Vamos a ver la progresión”.

Este martes se llevará a cabo la segunda etapa de la competencia española y los corredores afrontarán su primer gran reto en la montaña, con un premio fuera de categoría en línea de meta.