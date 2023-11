Egan no tiene dudas y apunta a ganar una 'grande' en el futuro: "Me preparo con esa ilusión"

El 2023 le dejó una buena sensación a Egan Bernal al volver a la competencia tras el duro accidente de carretera sufrido el año anterior. Es así como disputó tanto el Tour de Francia como la Vuelta a España, donde no solamente completó el recorrido en ambas, sino que además dio un paso importante en aras de recuperar su mejor nivel.

Si bien al principio le costó regresar ante las molestias físicas y las caídas que se le presentaron en el camino, el corredor del INEOS nunca se rindió y pudo continuar pedaleando con la intención de demostrar que todavía está vigente en el ciclismo mundial.

Tras el cierre de la temporada, Egan decidió tomar un pequeño descanso antes de volver a los entrenamientos. Más allá de recuperar su buena condición, el nacido en Zipaquirá también se prepara con la ilusión de ganar la Vuelta a España, la única 'grande' que le falta en su palmarés individual tras conquistar el Tour en 2019 y el Giro de Italia en 2021.

"Si me pusieran a elegir en este momento una carrera a ganar sería la Vuelta a España. Sabemos lo importante que es ganar las tres grandes y me podría retirar tranquilo, pero más que eso quiero volver a mi mejor nivel para poder competir en igualdad de condiciones con quienes están dominando en este momento", manifestó en entrevista al programa La Movida.

Su objetivo para el 2024 también se centra en darle batalla a los grandes 'capos' de la actualidad como Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard o Primoz Roglic para demostrar que volvió a ser el mismo competidor de antes: "No nos hemos enfrentado en igualdad de condiciones, sería bacano, más allá de ganar o no. Me preparo con esa ilusión, me encanta la bicicleta y no me cuesta entrenar", aseguró.

Por último, Egan sentó su posición sobre el ciclismo colombiano en la actualidad y enfatizó que hay calidad, pero no falta más apoyo: "Colombia tiene un talento natural que no hay que formarlo, pero el país no está igual de desarrollado que otros y esa es una desventaja porque al mismo tiempo estamos del otro lado del mundo. Así es difícil que los niños puedan demostrar el talento que tienen", sentenció.