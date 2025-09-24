Egan, Pogacar y tres colombianos más estarán en la final del Mundial de Ciclismo

El Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de la UCI 2025, que se lleva a cabo en el país africano de Ruanda, más exactamente en la ciudad de Kigali, tendrá su prueba final el próximo domingo 28 de septiembre con el recorrido de la ruta élite masculina.

El campeonato que dio inicio el pasado domingo con la contrarreloj élite masculina, la cual ganó Remco Evenepoel y dejó en la cuarta posición al esloveno Tadej Pogacar, ya palpita lo que será la prueba final con pedalistas colombianos y otros más de élite que pelearán por vestirse con el maillot arcoíris.

Lea también: Juventud y relevo generacional marcaron la etapa 5 del Clásico RCN Social 2025