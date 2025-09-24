Actualizado:
Egan, Pogacar y tres colombianos más estarán en la final del Mundial de Ciclismo
Otros ciclistas de alto nivel buscarán obtener el maillot arcoíris en el recorrido por Ruanda.
El Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de la UCI 2025, que se lleva a cabo en el país africano de Ruanda, más exactamente en la ciudad de Kigali, tendrá su prueba final el próximo domingo 28 de septiembre con el recorrido de la ruta élite masculina.
El campeonato que dio inicio el pasado domingo con la contrarreloj élite masculina, la cual ganó Remco Evenepoel y dejó en la cuarta posición al esloveno Tadej Pogacar, ya palpita lo que será la prueba final con pedalistas colombianos y otros más de élite que pelearán por vestirse con el maillot arcoíris.
Los 4 colombianos que estarán en la prueba final del Mundial de Ciclismo
Esta competencia en la que participan pedalistas del mundo entero representando a sus respectivos países, tendrá una nutrida constelación de ciclistas en su prueba final.
La representación colombiana estará liderada por Egan Bernal, quien estará acompañado por su compañero de filas en el INEOS Grenadiers, Brandon Rivera, por el huilense Harold Tejada (Astana) y por Walter Alejandro Vargas, seis veces campeón panamericano de la contrarreloj.
Las figuras que estarán en la prueba de ruta élite masculina
El Campeonato, que contará con más de 5.000 metros de desnivel en un recorrido de 267,5 kilómetros por la capital de Ruanda, tendrá a pedalistas de la talla de Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Richard Carapaz, Primoz Roglic, Isaac del Toro, Tom Pidcock, entre otros más, buscando cruzar la meta en primer lugar.
Giulio Ciccone, Lorenzo Fortunato, Thymen Arensman, Julian Alaphilippe, Jai Hindley y más corredores de élite hacen parte de esta última prueba del Mundial de Ciclismo, competencia que recordemos se podrá ver a través de Claro Sports para países de Latinoamérica como Colombia, Ecuador y también en México.
