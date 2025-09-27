Egan reveló duro susto que vivió antes del Mundial de Ciclismo 2025

Egan Bernal sorprendió al revelar un episodio límite vivido “me pude haber matado” horas antes del Mundial. Su testimonio dejó en evidencia los riesgos invisibles de una disciplina que suele asociarse únicamente con triunfos y medallas.

Durante un vertiginoso descenso, el pedalista se desplazaba a más de 70 km/h, cuando un grupo de personas irrumpió en la carretera. “Uno se pudo haber matado”, dijo sin rodeos al narrar ese instante. Según explicó, la velocidad fue la que evitó una tragedia: “De seguro, no tenían idea de lo rápido que uno iba e incluso se asustaron y echaron para atrás”. Sus palabras reflejan el impacto emocional de ese cruce inesperado con manifestantes.

Bernal recalcó que lo ocurrido no fue solo un susto, sino un peligro real. “No era el momento para hacerlo porque podían haber causado algo feo” y “créanme que no era el momento para hacerlo”, insistió. El episodio puso sobre la mesa la necesidad de mejorar las medidas de seguridad y de concienciar al público sobre los riesgos que corren tanto deportistas como espectadores en carreteras abiertas.

A pesar del sobresalto, el campeón dejó claro que respeta las causas sociales. “Estoy de acuerdo con las protestas… El problema fue la manera, el lugar y los momentos donde lo hicieron”, expresó. Además, subrayó que la acción de los manifestantes también pudo haber resultado peligrosa “para ellos, pero, en ciertos casos, no eran conscientes de ello”. Su mensaje busca equilibrio entre el derecho a manifestarse y la obligación de proteger la integridad de todos.

Tras aquel episodio, Bernal afrontó el campeonato global con optimismo. El domingo 28 de septiembre competiría como líder de Colombia frente a estrellas como Tadej Pogačar, acompañado por compañeros como Brandon Rivera, Harold Tejada y Walter Vargas. En sus propias palabras, se sentía “bien, tranquilo y contento con lo que hicimos en La Vuelta”, dejando claro que su mente ya estaba enfocada en la cita más importante de la temporada.