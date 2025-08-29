Egan reveló su sufrimiento en la etapa 7 de la Vuelta a España 2025

¿Qué dijo Egan de la etapa 7 de la Vuelta a España?

Una vez que terminó la etapa de la Vuelta 2025, el colombiano habló con diferentes medios internacionales y señaló porque se vio tan complicado en los últimos kilómetros del día. Para el zipaquireño fue evidente que la exigencia de la subida le terminó costando.

“La etapa muy superdura, todo el día se fue muy rápido, desde la primera subida se fue a tope realmente y en la última subida creo que todos íbamos con lo justo, cuando arrancó Almeida, creo que fue bastante duro, pero bueno menos mal todos nos reagrupamos y al final no fue tan duro y solo era llegar a rueda”, apuntó inicialmente Bernal.

Seguido a ello remarcó como se vivió al interior del grupo: “Fue más la sensación que llevamos todo el día, que creíamos que en la última subida se iba a hacer más dura, durante todo el día estábamos dándole y dándole y uno siente cuando hay fatiga en el grupo, cuando todo el mundo va en línea, todos callados, uno dice la etapa va a ser dura. Es una de esas etapas que se acumulan en las piernas, aunque no haya habido diferencia, pero se va a sentir en el futuro”.

Finalmente, el pedalista logró llegar en la casilla número 23 a una diferencia de 02:35 de Juan Ayuso, que fue el ganador del día. Bernal logró pasar como el último del grupo del líder, donde también aparecieron los primeros 10 de la clasificación general.