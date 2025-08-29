Actualizado:
Egan reveló su sufrimiento en la etapa 7 de la Vuelta a España 2025
Egan Bernal detalló como vivió la jornada siete de la Vuelta 2025.
Egan Bernal vivió una nueva etapa de sufrimiento en la Vuelta a España 2025. El pedalista colombiano fue uno de los últimos hombres en cruzar en el grupo de Vingegaard y los líderes de la carrera. El zipaquireño tuvo que hacer un gran esfuerzo para sobrevivir a la carrera.
Durante el ascenso a Huesca, Egan mostró varios momentos en los que no pudo sostener el ritmo. El ciclista del INEOS Grenadiers tuvo que cambiar de ritmo un par de veces ante los acelerones de Jonas y compañía para no quedar colgado y perder tiempo en la general.
Revolcón en la Vuelta a España
¿Qué dijo Egan de la etapa 7 de la Vuelta a España?
Una vez que terminó la etapa de la Vuelta 2025, el colombiano habló con diferentes medios internacionales y señaló porque se vio tan complicado en los últimos kilómetros del día. Para el zipaquireño fue evidente que la exigencia de la subida le terminó costando.
“La etapa muy superdura, todo el día se fue muy rápido, desde la primera subida se fue a tope realmente y en la última subida creo que todos íbamos con lo justo, cuando arrancó Almeida, creo que fue bastante duro, pero bueno menos mal todos nos reagrupamos y al final no fue tan duro y solo era llegar a rueda”, apuntó inicialmente Bernal.
Seguido a ello remarcó como se vivió al interior del grupo: “Fue más la sensación que llevamos todo el día, que creíamos que en la última subida se iba a hacer más dura, durante todo el día estábamos dándole y dándole y uno siente cuando hay fatiga en el grupo, cuando todo el mundo va en línea, todos callados, uno dice la etapa va a ser dura. Es una de esas etapas que se acumulan en las piernas, aunque no haya habido diferencia, pero se va a sentir en el futuro”.
Finalmente, el pedalista logró llegar en la casilla número 23 a una diferencia de 02:35 de Juan Ayuso, que fue el ganador del día. Bernal logró pasar como el último del grupo del líder, donde también aparecieron los primeros 10 de la clasificación general.
🇪🇸Vuelta a España 2025— Eduardo Guerrero ® (@Guerreduardo) August 29, 2025
🏁Etapa 7: Andorra la Vella, Andorra - Cerler, Huesca La Magia 188 Km
ESPN entrevista a Egan Bernal🇨🇴Ineos Grenadiers
Fuente: ESPN#LaVuelta25 pic.twitter.com/9f1rAbWIl8
Tras la séptima jornada, no hubo grandes cambios en la clasificación general. Torstein Traeen (Bahraín - Victorious) llegó en el grupo de los capos y se mantiene como líder con un tiempo de 25h18'02''. Todo esto a la espera de las etapas de alta montaña.
Egan Bernal recuperó su posición dentro del 'top 10'. El del INEOS ahora es noveno con una distancia en el cronómetro de 02:55. Santiago Buitrago del Bahrain Victorious ahora ocupan la casilla.
Clasificación general Vuelta a España 2025 tras la etapa 7
1. Torstein Traeen (Bahraín - Victorious) 25h18'02''
5. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) a 02:33
6. Joao Almeida (UAE Team) a 02:41
7. Giulio Ciccone (Lidl Trek) a 02:42
3. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) a 02:47
8. Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) a 02:49
9. Jai Hindley (Red Bull - BORA Hansgrohe) a 02:53
10. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA Hansgrohe) MT
11. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 02:55
10. Felix Gall (Decathlon AG2R) A 02:55
