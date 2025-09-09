Egan rompe todo en la Vuelta a España 2025: histórico primer triunfo

Etapa 16 de la Vuelta a España después de un descanso en la jornada del lunes 8 de septiembre. Era un día necesario para que el ciclismo colombiano diera un golpe tras una sequía de dos años sin tener a un representante de Colombia ganando una etapa en una justa ciclística grande.

Vea también: [Video] Así fue el triunfo de Egan Bernal en la etapa 16 de la Vuelta a España

Einer Rubio había sido el último en quedarse con una fracción cuando dio el golpe en el Giro de Italia en 2023. Con eso en mente, las esperas llegaron a su final con Egan Bernal que quería volver a hacer historia y quedarse con su primera etapa en la Vuelta a España.

En ese sentido, el martes 9 de septiembre será un día que quedará en la historia y en la mente de todos los colombianos. Egan Bernal buscaba dar el primer golpe en la Vuelta a España para la representación colombiana y lo dio. Con velocidad y frente a Mikel Landa, el zipaquireño se quedó con su primera victoria en una fracción desde que participa en esta competencia grande del ciclismo.

Además de una sequía de cuatro años y tres meses para Egan Bernal, esta victoria también significó el primer triunfo de un colombiano en la edición de la Vuelta a España de 2025. Un hito histórico para Egan y para esta campaña ciclística con el país colombiano como protagonista.