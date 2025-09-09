Actualizado:
Egan rompe todo en la Vuelta a España 2025: histórico primer triunfo
El colombiano se adelantó y superó a Mikel Landa en la etapa 16.
Etapa 16 de la Vuelta a España después de un descanso en la jornada del lunes 8 de septiembre. Era un día necesario para que el ciclismo colombiano diera un golpe tras una sequía de dos años sin tener a un representante de Colombia ganando una etapa en una justa ciclística grande.
Einer Rubio había sido el último en quedarse con una fracción cuando dio el golpe en el Giro de Italia en 2023. Con eso en mente, las esperas llegaron a su final con Egan Bernal que quería volver a hacer historia y quedarse con su primera etapa en la Vuelta a España.
En ese sentido, el martes 9 de septiembre será un día que quedará en la historia y en la mente de todos los colombianos. Egan Bernal buscaba dar el primer golpe en la Vuelta a España para la representación colombiana y lo dio. Con velocidad y frente a Mikel Landa, el zipaquireño se quedó con su primera victoria en una fracción desde que participa en esta competencia grande del ciclismo.
Además de una sequía de cuatro años y tres meses para Egan Bernal, esta victoria también significó el primer triunfo de un colombiano en la edición de la Vuelta a España de 2025. Un hito histórico para Egan y para esta campaña ciclística con el país colombiano como protagonista.
EL LOGRO HISTÓRICO QUE DEJA EGAN BERNAL
Se juntaron todos los aspectos para que Egan Bernal rompiera todo con este triunfo. Con un registro de 3:35:10, Egan superó a Mikel Landa por nada. De hecho, el representante local llegó al mismo tiempo, pero la victoria fue para el colombiano. La Vuelta a España tuvo el sello del zipaquireño que apuntaba a lo grande.
La primera victoria de una etapa de Egan Bernal que volvió a hacerse presente en una fracción después de su dura lesión que tuvo hace algunos años que puso en riesgo su continuidad en el ciclismo. Rompió todo por una espera larga de cuatro años para poder ganar una etapa, y dos años sin que Colombia ganara en una jornada del World Tour.
Sin duda alguna, la historia se romperá en dos pensando en las siguientes etapas que se avecinan. Egan Bernal sigue acercándose al top 10 de la clasificación general, pero ya cumplió e hizo la tarea para devolver la confianza y la ilusión a un país en el que el ciclismo ha perdido mucho por la falta de interés de entidades deportivas.
