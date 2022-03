Egan se fue con todo contra Ramo: razones y respuesta de la empresa

El pasado 17 de marzo, Egan Bernal continuó muy activo en redes sociales y haciendo uso de twitter, el pedalista manifestó su inconformismo con el actuar de Ramo -reconocida empresa colombiana-.

Vea también: ¿Realmente se puede cumplir lo que prometen?: Egan 'reta' a los candidatos presidenciales

¿Por qué hay discordia entre Egan Bernal y la empresa 'Ramo'?

Pues el pedalista manifestó que cuando fue campeón del Giro de Italia en 2018, la empresa -como es bien sabido-, sacó una 'edición limitada' de uno de sus productos bajo el nombre de 'Egansito'.

Seguido a esto, Egan comentó que la empresa "no contaba con mi autorización ni la de mi equipo", pero no dejó de agradecer por el homenaje realizado.

De tal manera, el ciclista comentó que "se comunicaron con nosotros para resarcir su error", y el equipo le realizó una propuesta a la compañía de productos comestibles.

Allí, la intención era que Ramo aportara en un proyecto de formación de ciclistas debido a que se habían mostrado comprometidos con el deporte.

No obstante, Egan comentó que "tratamos de llegar a un acuerdo pero el equipo de Ramo aún sigue sin contestar", mostrando inconformismo por el trato recibido.

Y es que Bernal consideró que el actuar de la compañía es "una falta de respeto", aclarando de paso que "no pedí ayuda para mí, no busqué beneficiarme e hice lo posible por no llegar a publicar".

Por último, el oriundo de Zipaquirá comentó que su única intención es que los ciclistas en formación puedan recibir apoyo "con autoridad moral, puedan aprovechar lo cosechado y no con oportunismos".

Le puede interesar: "Qué pereza esta situación": Egan lanzó una crítica a conductores

¿Cuál fue la respuesta que le dio 'Ramo' a Egan tras su inconformismo?

Por su parte, la empresa no tardó en enviar una respuesta, y comentó que "fue un homenaje que la marca le rindió de todo corazón a un gran deportista que merecía nuestra más sincera admiración".

Asimismo, Ramo manifestó que la creación del producto en mención no hizo parte de una estrategia, y como muestra de eso, informó que "ese mes de junio las ventas de 'Gansito' no solo no crecieron, sino que fueron inferiores a los dos meses anteriores".