Egan tiene objetivo claro tras su primer triunfo en la Vuelta a España

La tercera semana de la Vuelta a España 2025 comenzó con una alegría para los aficionados colombianos. Egan Bernal, corredor del INEOS Grenadiers, se impuso en la etapa 16 y volvió a demostrar que conserva la ambición y el talento que lo llevaron a ser campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia. Más allá de la victoria parcial, el nacido en Zipaquirá logró recortar segundos en la clasificación y ahora ocupa la casilla 12 a 9:36 de Jonas Vingegaard, líder indiscutible de la general.

En una jornada de montaña marcada por ataques y desgaste, Bernal exhibió valentía y capacidad de resistencia. Su triunfo no solo fue un golpe de autoridad, también le permitió acercarse a la zona privilegiada de la clasificación, donde el décimo puesto lo ocupa el belga Junior Lecerf con apenas un minuto de ventaja. Esa diferencia es el nuevo objetivo del colombiano, que confía en aprovechar los últimos días para meterse en el selecto grupo de los diez mejores.

El recorrido hasta ahora no ha sido sencillo. Desde el inicio, la ronda ibérica estuvo dominada por hombres como Vingegaard y Joao Almeida, quienes marcan el ritmo con una superioridad evidente. Sin embargo, el enfoque de Bernal es distinto: su batalla no está en destronar a los grandes favoritos, sino en consolidar un lugar entre los protagonistas. Para un ciclista que superó una grave lesión y largos meses de recuperación, alcanzar esa meta significaría mucho más que una simple estadística.

El equipo británico también ha mostrado respaldo total a su líder colombiano. La estrategia del INEOS pasa por darle libertad para probar en la montaña y, si las piernas responden, aprovechar las etapas clave de la última semana. Allí, Bernal deberá encontrar el equilibrio entre inteligencia táctica y agresividad. Sabe que cada ataque debe ser calculado, pues cualquier exceso de energía podría costarle caro frente a rivales directos como Sepp Kuss o Felix Gall, quienes también pelean por mantener posiciones de privilegio.

El propio corredor ha dejado claro cuál es su prioridad. “Sé que la diferencia con el décimo lugar no es grande. Tengo que darlo todo en estas últimas etapas si quiero cerrar dentro de los diez primeros”, expresó con determinación. Esa mentalidad refleja su madurez y el convencimiento de que todavía puede dejar huella en esta edición de la carrera española.

Los próximos días serán una verdadera prueba de fuego. Con varias cimas por delante y un terreno que favorece a los escaladores, Bernal tendrá oportunidades para seguir limando segundos. El reto está en sostener la regularidad y evitar cualquier desfallecimiento que lo aleje del objetivo. Si logra mantener la solidez que mostró en la etapa 16, las posibilidades de alcanzar a Lecerf están más vivas que nunca.

Para Colombia, la presencia de Egan en el top 10 sería un motivo de orgullo y esperanza. No solo porque confirmaría su regreso definitivo a la élite, sino porque inspiraría a una nueva generación de ciclistas que sueñan con emular sus gestas. Una victoria de etapa ya es motivo de celebración, pero entrar en el grupo de los mejores diez consolidaría su retorno al máximo nivel y pondría un broche dorado a una actuación que empezó con dudas, pero que puede terminar con un brillo inolvidable.