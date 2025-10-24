Actualizado:
Egan tiró dura verdad sobre el nivel de Tadej Pogacar: "Me da rabia"
Egan Bernal fue contundente al referirse sobre la dura competencia con el esloveno.
Egan Bernal, referente del ciclismo mundial, volvió a ser protagonista fuera de las carreteras al abrir su corazón en una entrevista con WIN Sports. El corredor del Ineos Grenadiers dejó una confesión tan sorprendente como humana al referirse a su eterno rival, el esloveno Tadej Pogacar.
Egan Bernal y un impresionante ascenso en el escalafón UCI que comanda Pogacar
Con una franqueza poco habitual, Bernal reconoció que, aunque disfruta enfrentarse a Pogacar, hay momentos que lo descolocan. “Es chévere competir contra él, pero cuando arranca como si nada y yo voy a tope, me da rabia”, expresó entre risas. Esa mezcla de orgullo y molestia retrata a un deportista competitivo, consciente de sus límites, pero también motivado por superarlos.
El ciclista zipaquireño no dudó en elogiar al esloveno, a quien calificó como “el mejor de todos los tiempos” y una figura que “le hace bien al ciclismo”. Para Bernal, tener un oponente tan fuerte lo impulsa a “seguir mejorando”, un mensaje que refleja su espíritu combativo tras varios años de lucha y recuperación.
Las palabras del colombiano dejan ver más que una simple emoción pasajera. En ellas se percibe humildad, al reconocer la superioridad del rival; autocrítica, al entender que aún falta camino para volver al máximo nivel; y sobre todo, ambición, al usar esa “rabia” como motor para no conformarse.
Luego de su grave accidente en 2022, Egan ha tenido que reconstruirse paso a paso. En 2025 logró alzar los brazos nuevamente al conquistar el Campeonato Nacional de Ruta y una etapa en la Vuelta a España, hitos que marcaron su regreso a la élite. Cada triunfo, por pequeño que parezca, reafirma que su historia todavía tiene capítulos por escribir.
Hablar de Pogacar es hablar de un fenómeno. En la temporada 2025 logró 20 victorias, incluidas el Tour de Francia, el Campeonato Mundial y tres monumentos del ciclismo. Sus números intimidan a cualquiera, y es precisamente ese dominio el que hace que Bernal y otros pedalistas vean en él una meta casi inalcanzable.
🚴🇨🇴 ¡Quédate en silencio hasta que veas a un ciclista mejor que tú en tu PRIME!— Win Sports (@WinSportsTV) October 24, 2025
Egan Bernal se animó a nuestra dinámica en #DespiertaWIN pic.twitter.com/1F3Ep9mnbI
Aun así, Egan no se rinde. “Me da rabia” puede sonar a queja, pero en realidad es combustible puro para un corredor que todavía sueña con subir al podio en una gran vuelta. Con rivales como Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel, la competencia será feroz, pero el colombiano confía en que su mejor versión está por venir.
Giro de Lombardía 2025: así le fue a Egan, Nairo y a los colombianos
En Colombia, el nombre de Egan Bernal sigue despertando esperanza. Su victoria en el Tour de Francia 2019 lo convirtió en un ícono, y hoy su sinceridad lo humaniza ante los fanáticos. La presión sigue siendo alta, pero sus palabras muestran que no se esconde y quiere seguir en el más alto nivel.
