Egan tiró dura verdad sobre el nivel de Tadej Pogacar: "Me da rabia"

El ciclista zipaquireño no dudó en elogiar al esloveno, a quien calificó como “el mejor de todos los tiempos” y una figura que “le hace bien al ciclismo”. Para Bernal, tener un oponente tan fuerte lo impulsa a “seguir mejorando”, un mensaje que refleja su espíritu combativo tras varios años de lucha y recuperación.

Las palabras del colombiano dejan ver más que una simple emoción pasajera. En ellas se percibe humildad, al reconocer la superioridad del rival; autocrítica, al entender que aún falta camino para volver al máximo nivel; y sobre todo, ambición, al usar esa “rabia” como motor para no conformarse.

Luego de su grave accidente en 2022, Egan ha tenido que reconstruirse paso a paso. En 2025 logró alzar los brazos nuevamente al conquistar el Campeonato Nacional de Ruta y una etapa en la Vuelta a España, hitos que marcaron su regreso a la élite. Cada triunfo, por pequeño que parezca, reafirma que su historia todavía tiene capítulos por escribir.

Hablar de Pogacar es hablar de un fenómeno. En la temporada 2025 logró 20 victorias, incluidas el Tour de Francia, el Campeonato Mundial y tres monumentos del ciclismo. Sus números intimidan a cualquiera, y es precisamente ese dominio el que hace que Bernal y otros pedalistas vean en él una meta casi inalcanzable.