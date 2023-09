Egan todavía tiene sed de triunfos y avisa a los grandes capos: "Tengo muchas ganas de ganar"

Terminó la temporada para Egan Bernal luego de disputar la más reciente Vuelta a España, donde terminó la carrera en el puesto 55 de la clasificación general, a más de dos horas del campeón Sepp Kuss.

El corredor del INEOS Grenadiers se siente satisfecho en lo personal por completar el recorrido de la ronda ibérica, tal como lo hizo en el último Tour de Francia. Aunque a diferencia de esta última, logró finalizar entre los diez primeros en la etapa 18, ganada por Remco Evenepoel.

Para Egan, las competencias que ha tenido este año le sirven de preparación para el 2024, donde espera lograr mejores resultados y, por qué no, volver al nivel que lo llevó a ganar el Tour en 2019 y el Giro de Italia en 2021.

"He tenido mejores sensaciones en la Vuelta que en el Tour de Francia. Me siento más fuerte en general. Entrené bien durante el invierno y luego tuve mala suerte cuando paré a mitad de temporada. Después hice lo que pude para llegar en mi mejor forma posible, tanto para el Tour como para la Vuelta", manifestó en entrevista para Global Cycling Network.

Los kilómetros recorridos a lo largo de la actual temporada, que incluye la Vuelta a Cataluña y el Tour de Romandía, servirá de base para el 2024, donde el nacido en Zipaquirá apunta a estar a la altura de capos como Evenepoel, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard o Tadej Pogacar.

"El año que viene quiero ver mejores resultados. Esto es un proceso y no estoy seguro de hasta dónde llegaré, pero esperaría más de mí mismo. Todavía me siento como un ganador y tengo muchas ganas de ganar. Me veo con los mejores y para eso estoy trabajando", aseguró.

Egan aprovechará los próximos días para tomarse un descanso antes de volver a entrenar en noviembre pensando en los objetivos que se vienen para la temporada 2024.

