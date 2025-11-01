Egan y Nairo elogiaron a Pogacar: "El mejor de la historia"

Los ciclistas colombianos Egan Bernal y Nairo Quintana coincidieron este sábado 1 de noviembre en que el esloveno Tadej Pogacar continuará siendo el gran dominador del ciclismo mundial en 2026. Ambos corredores hablaron con la agencia EFE durante su paso por Barranquilla, donde participarán en El Giro de Rigo, la tradicional exhibición organizada por Rigoberto Urán.

Lo que dijeron Egan y Nairo sobre Tadej Pogacar

Bernal, campeón del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021, fue enfático en señalar que, sin importar el recorrido o las condiciones de las carreras, Pogacar siempre parte como favorito. “Hoy Pogacar es el corredor más fuerte del mundo. Si le colocan 100 kilómetros de contrarreloj o una etapa de montaña, siempre estará para ganar”, afirmó el ciclista del Ineos Grenadiers.

El corredor zipaquireño destacó además que el esloveno, a sus 27 años, aún tiene por delante varios años de alto rendimiento. Egan resaltó su consistencia, mentalidad y forma de competir, pues ponen a Pogacar arriba de los demás.

Por su parte, Nairo Quintana también elogió a Pogacar, asegurando que no ve debilidades en su desempeño. Según el boyacense, el esloveno ha demostrado que tiene pocas falencias. Domina todos los terrenos y es un corredor completo.