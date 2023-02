"Ejecutamos nuestro plan a la perfección": Evenepoel no se extraña tras la victoria en la crono

El belga Remco Evenepoel, campeón del Mundo en ruta, celebró "muy satisfecho" su primera victoria en una contrarreloj por equipos, lograda en el Tour UAE por el Soudal Quick Step por un solo segundo sobre el EF Education.

Y es que la de la etapa 2 es la segunda victoria del Quick Step después de la lograda el pasado lunes al sprint por el belga Tim Merlier.

"No nos dimos cuenta de que habíamos ganado la etapa porque estábamos concentrados en el tiempo de nuestros rivales más cercanos en la general. Ineos registró un tiempo súper rápido, pero fue increíble saber que ganamos", afirmó el campeón del mundo.

Asimismo, el ciclista belga dio a conocer que "ejecutamos nuestro plan a la perfección y ganar por un segundo es bastante loco. Es mi primera victoria en crono por equipos, y obtener victorias consecutivas para nuestro equipo aquí es hermoso".

Por su parte, el nuevo líder del Tour UAE, el australiano Lucas Plapp (INEOS), también se llevó su sorpresa cuando los resultados oficiales le señalaron como nuevo maillot rojo.

"No me di cuenta de que era maillot rojo hasta que leyeron los resultados. Fue una crono muy reñida, una especialidad que es mi favorita en el ciclismo, la gente no se da cuenta de lo emocionantes que pueden ser", afirmó de entrada el nuevo líder.

Posteriormente, Plapp dijo que "es increíble estar con el maillot rojo y, como equipo, estamos en una muy buena posición para las siguientes etapas", advirtiendo así a sus rivales.

