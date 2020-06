El Armstrong más sincero: cinco confesiones en documental sobre su vida

La cadena norteamericana ESPN lanzó la primera parte del documental sobre la vida de Lance Armstrong, el siete veces campeón del Tour de Francia, quien protagonizó uno de los escándalos de dopaje más sonados en la historia del deporte. El tejano realizó varias confesiones acerca de su carrera como ciclista y dejó varias frases que comenzaron a resonar en los medios de comunicación.

Su relación con el dopaje desde temprana edad: “Hay varias formas de definir el dopaje, la más fácil es decir que es romper las reglas. Nos inyectábamos vitaminas y cosas así a una corta edad, pero no eran ilegales. ¿Si sabíamos qué tenían las inyecciones? No soy del tipo de persona... Siempre me dio curiosidad, preguntaba cuándo me iban a inyectar algo y siempre tomé la decisión. Nadie me dijo ‘no preguntes'; me eduqué en dopaje, sabía lo que me ponían y elegí hacerlo”.

¿Armstrong comenzó a doparse antes de ganar los mundiales de ciclismo en 1993?: “El doping estaba arraigado desde que comencé, así que dije, ok. ¿Cuándo hubiera dado positivo en un test o algo así? Empecé, creo que, a los 21 años, cuando tuve mi primer contrato profesional” mientras militaba con el equipo Motorola.

“En el Mundial del 94 todos me ganaban y yo tenía la camiseta del campeón del mundo. Ya habíamos probado con varias cosas de bajo octanaje, pero EPO era otro nivel de cosas. En 1994 nadie de Motorola (su equipo) la usaba y no obtuvimos una sola victoria. El 95 fue peor”, sobre esos años en los cuales era uno más del pelotón.

Su primera vez con el EPO de la mano del entrenador Michele Ferrari: “Me dijo, todo lo que necesitas son glóbulos rojos. Primero fue EPO y después, bolsas de transfusión. Es una droga segura, hay cosas peores que puedes poner en tu cuerpo”.

¿El dopaje fue el origen del cáncer que sufrió? “No lo sé. No quiero decir no, porque no sé si es correcto. Solo tomé hormona de crecimiento en 1996. Relaciono hormonas de crecimiento con células, es lógico pensar que tal vez ayudaron a crecer algo malo, también”.