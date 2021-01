El campeón del mundo Julian Alaphilippe definió sus grandes tres objetivos para 2021

El francés Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step), campeón del Mundo en ruta, dijo en la concentración del equipo en Calpe (Alicante) que se centrará en la primera parte de la temporada, con el Tour de Flandes como objetivo, antes de afrontar el Tour de Francia y los Juegos Olímpicos.

"En cuanto a las grandes vueltas, tengo los mismos objetivos. Ya sé que no iré al Tour de Francia a disputar la general, pero nunca se sabe, ya que en 2019 hubo una buena sorpresa para mí".



Su primer objetivo será "rendir bien en la primera parte de la temporada, desde el estreno en el Tour de La Provence hasta la Lieja-Bastoña".

"No conozco todas las etapas del Tour, que llega bastante después de la primera parte de la temporada. He visto que hay algunas etapas muy bonitas que me vienen perfectamente. Estaré muy motivado, y el resto ya veremos. Por ahora estoy realmente concentrado en la primera parte de la temporada, la segunda parte se referirá al Tour de Francia y los Juegos Olímpicos, luego los Mundiales un poco más tarde, pero todavía tengo tiempo para pensar en todo esto ".