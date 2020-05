El campeonato ciclístico de Bélgica no se celebrará en agosto y busca nueva fecha

La Federación belga de ciclismo ha decidido aplazar los campeonatos nacionales previstos para el mes de agosto en Anzegem debido a la decisión del Gobierno de prohibir los eventos masivos antes de finales de dicho mes.



"No habrá campeonato belga en agosto. El Gobierno ha decidido que no habrá eventos masivos antes de finales de agosto. Por lo tanto, es mejor buscar otra fecha en las próximas semanas", señaló Tom Van Damme, presidente de la Federación belga.



Tras este aplazamiento obligado por la incertidumbre que plantea la epidemia del coronavirus, la Federación no suspende los campeonatos, sino que tratará de buscar otra ubicación en el calendario nacional.



"Estoy convencido de que el Campeonato belga se llevará a cabo este año. Si hay fecha para el Tour de Flandes y Tour de Francia en 2020, no veo por qué no habría una para los nacionales. Hemos estudiado varias opciones con los organizadores. Encontraremos un lugar en el calendario".



Tim Merlier (Alpecin-Fenix) y Wout Van Aert (Jumbo-Visma) son los actuales campeones belgas, en línea y contrarreloj respectivamente.