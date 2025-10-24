El ciclismo está de luto: Muere ciclista italiano después de un mes en coma

Un mes de lucha tras el colapso en carrera

El trágico suceso ocurrió el pasado 21 de septiembre, al término de la Piccola Sanremo de Sovizzo, cuando Bonaldo se desplomó tras cruzar la meta. Los servicios médicos actuaron de inmediato, logrando reanimarlo y trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos del hospital.

Durante las últimas semanas, el ciclista había mostrado leves señales de mejoría, lo que generó esperanza en su entorno. Sin embargo, en las últimas horas su estado empeoró drásticamente, y finalmente falleció este viernes, según confirmó su equipo, el Sc Padovani Polo Cherry Bank.