Vie, 24/10/2025 - 16:13
El ciclismo está de luto: Muere ciclista italiano después de un mes en coma
El ciclista de 25 años no logró superar el coma que lo tenía en cama hace un mes.
El ciclismo italiano está de luto. El joven corredor Kevin Bonaldo, de apenas 25 años, falleció este viernes tras permanecer un mes en coma en el Hospital San Bortolo de Vicenza, donde fue ingresado después de sufrir un paro cardíaco durante la carrera conocida como la ‘Pequeña Sanremo’.
Un mes de lucha tras el colapso en carrera
El trágico suceso ocurrió el pasado 21 de septiembre, al término de la Piccola Sanremo de Sovizzo, cuando Bonaldo se desplomó tras cruzar la meta. Los servicios médicos actuaron de inmediato, logrando reanimarlo y trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos del hospital.
Durante las últimas semanas, el ciclista había mostrado leves señales de mejoría, lo que generó esperanza en su entorno. Sin embargo, en las últimas horas su estado empeoró drásticamente, y finalmente falleció este viernes, según confirmó su equipo, el Sc Padovani Polo Cherry Bank.
Dolor y despedida del equipo
“Kevin Bonaldo, el atleta de 25 años del Sc Padovani Polo Cherry Bank, que había sufrido un ataque el pasado 21 de septiembre al término de la Piccola Sanremo, falleció esta mañana, tras un mes luchando entre la vida y la muerte en una cama del Hospital San Bortolo de Vicenza”, informó el conjunto italiano en un comunicado oficial.
El presidente del club, Galdino Peruzzo, lamentó profundamente la pérdida de uno de los jóvenes más prometedores del equipo:
Hemos llevado a Kevin con nosotros en todas las carreras de este final de temporada. Desde el pasado 21 de septiembre comenzó una espera llena de inquietud que, lamentablemente, concluyó con esta trágica noticia. Nos unimos a la familia para hacerles sentir todo nuestro cariño y nuestra solidaridad en este dolor.
Una carrera prometedora que quedó truncada
Kevin Bonaldo había mostrado talento y proyección en el ciclismo europeo. Con el Sc Padovani Polo Cherry Bank, logró destacar a nivel internacional, firmando un quinto puesto en la cuarta etapa de la Dookola Mazowsza, disputada en Polonia.
Su fallecimiento ha generado conmoción en el mundo del ciclismo, especialmente en Italia, donde distintos equipos y compañeros han expresado sus condolencias a través de redes sociales.
