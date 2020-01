El colombiano Miguel Flórez ganó la etapa 5 de la Vuelta a San Juan

El ciclista colombiano Miguel Flórez se llevó la etapa 5 de la Vuelta a San Juan tras una escapada espectacular. El corredor del Androni firmó una etapa increíble y a sus 23 años suma un triunfo importantísimo en tierras argentinas, luego de un recorrido que dominó desde el inicio y en el que mostró toda su fortaleza.

que dominó. Con este triunfo, el belga Remco Evenepoel se mantiene como líder de la general de la carrera que se corre al norte de Buenos Aires, Argentina.

Etapa / Stage 5



🇦🇷 ¡Final de la Etapa Reina, ganó #63 Miguel Florez!



⚡️El pedalista del @AndroniGiocatto se impuso en la quinta etapa de la Vuelta a San Juan 2020!



🇬🇧 End of the Queen Stage! #63 Miguel Florez won the fifth stage of the Vuelta a San Juan 2020! pic.twitter.com/MDd4Wiej86