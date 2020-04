El director de la Vuelta a España pidió más respeto para la competencia

Javier Guillén, director de La Vuelta a España, reconoció este jueves que el mensaje dentro del pelotón ciclista internacional debe ser el de "todo por el Tour y todos con el Tour, pero no el Tour contra todos", porque no se puede "desmerecer" una carrera como la que él dirige, que es el "segundo evento deportivo de España, tras el fútbol".

El director de la ronda española reconoció que "un año en blanco sería catastrófico" para el ciclismo y que necesitan "salvarlo de la forma que sea". "Ahora trabajamos con diferentes escenarios, hay muchas hipótesis y hay que entender que algunos de los grandes no podrán estar. El escenario es muy complicado para todos, es un año de sobrevivir", confesó Guillén.



Para el director de la Vuelta, tras el aplazamiento del Tour de Francia, cuya nueva fecha será del 29 de agosto al 20 de septiembre, lo que no tiene sentido es que la carrera francesa y la española coincidieran. "Todo por el Tour, todos con el Tour, pero no el Tour contra todos. No se puede desmerecer el evento internacional que es la Vuelta, que cada año llega a más de 400 millones de espectadores. A lo que tenemos que aspirar es a mantener al Tour donde está, hacerlo más fuerte y el resto tener un nivel suficiente para acercarnos a él", señaló Guillén en una charla virtual organizada por As.

Por último, Javier Guillén opinó que si se disputa la carrera este año "lo deseable sería hacerla con público", aunque admitió que están "sujetos a la norma sanitaria".



"Lo que no va a haber es una situación de forzar todo lo que se pueda para que pueda pasar algo. Lo que sí hay es una línea muy fina entre hacerla con público y hacerla sin gente. En este caso no hay que hablar tanto de público, sino de ambiente en un momento excepcional de asistir de manera presencial a una competición, porque lo que da de comer al ciclismo es la audiencia y audiencia va a tener", concluyó.