El drama de 'Lucho' Escobar por la grave enfermedad que padece

En medio de la cuarentena obligatoria que atraviesa Colombia por cuenta de las medidas de restricción para evitar el contagio masivo de coronavirus, varias personas sufren en silencio por las consecuencias que traen estas fuertes medidas y el sistema de salud en Colombia no logra atender a todos los pacientes, incluso que padecen otras enfermedades.

Es el caso de ‘Lucho’ Escobar, reconocido narrador de ciclismo colombiano que se hizo famoso por relatar las grandes gestas del deporte de las bielas en Colombia y de los pedalistas nacionales en las grandes carreras del World Tour. El relator reveló que lleva varios meses esperando un trasplante de hígado y que su situación se ha complicado.

Lea también: Capturan a árbitro de Champions League en operativo a red de prostitución

“Ya llevo cuatro meses en Cali esperando todo el proceso del trasplante de hígado por hepatitis B congénita y asintomática... La verdad es que hemos estado muy pendientes de la situación. Se metió este virus (covid-19 en Colombia) que nos afectó y ha atrasado todo, pero mientras tanto otros pacientes estamos sufriendo en esta cuarentena que tenemos y nos ha dado gran dificultad”, señaló en primera medida.

Luego ahondó en su difícil caso: “En el tema mío espero algo de hígado, pero es el desconocimiento total el que lo va 'matando' a uno por el estrés y el alargamiento de la situación, porque con cualquier cosa que le pasa uno piensa que esto se pone más difícil”.

De interés: La Copa Colsanitas de Tenis debió ser suspendida hasta 2021

“SURA me ha ayudado muchísimo, pero no he encontrado una respuesta clara porque las plaquetas siguen bajando y estoy solo en 36mil plaquetas, eso me tiene muy preocupado. Aún no encuentro respuesta de la clínica, pero los médicos son los que saben y yo espero que realmente eso es lo que los tiene tranquilos, pero mientras tanto el estrés lo va desgastando a uno por la ansiedad de casi cuatro meses a la espera de un donante”, enfatizó.

“Estamos a la espera de un donante de órgano a ver qué puede pasar. Agradezco a todos los periodistas que me han llamado y los medios que me han apoyado”, concluyó Escobar en un video difundido a través de medios deportivos y redes sociales.