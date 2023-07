El equipo de Chris Froome se arrepiente de haberlo fichado: “No vale todo lo que pagamos”

Chris Froome ha sido una de las grandes leyendas del ciclismo internacional por sus múltiples victorias en el Tour de Francia. Sin embargo, desde su salida del Ineos, el corredor británico no ha tenido el mejor rendimiento y su paso por Israel-Premier Tech ha dejado más dudas que certezas.

Lea también: La etapa 14 del Tour arrancó con el retiro de un colombiano por culpa de una caída masiva

Tras su llegada al conjunto israelí, las críticas para el inglés han sido fuerte debido a su poco protagonismo. Cuando Froome fue llevado a su nuevo equipo, la idea era que pudiera estar en la disputa de las grandes vueltas, hecho que no ha sucedido con su actual escuadra.

Después de algunas campañas con un salario de 5 millones de euros anuales, la paciencia en Israel se ha agotado. Sylvan Adams, director de la escuadra de Froome ha apuntado contra el pedalista europeo y reveló que la decepción por su rendimiento es evidente.

“¿Cómo podríamos decir que tenemos una buena relación calidad-precio? Se supone que es nuestro líder en el Tour de Francia y ni siquiera está aquí, así que no, no vale todo lo que le pagamos”, dijo el directivo en diálogo con Cycling Weekly y Radio Cycling.

Aunque se ha señalado la importancia del impacto mediático, Adams afirmó que esa no era la intención: “Este no es un ejercicio de relaciones públicas. Chris no es un símbolo, no es una herramienta de relaciones públicas”.

Para el jefe del Israel-Premier Tech, lo que se esperaba era competir por el Tour, hehco que no ha estado ni cerca: “Elevó nuestro perfil, pero este no solo se trata de imagen. Mi idea era, ‘wow, vamos a tener a alguien que sea relevante para la general en el Tour de Francia’ y eso no ha sucedido”

Finalmente, el directivo manifestó que se ha hecho todo para darle chances al corredor inglés: “Le dimos oportunidades de correr el Tour, como el año pasado, por ejemplo, cuando realmente no merecía ese cupo con el argumento de que mejoraría en la tercera semana”.

Le puede interesar: Egan y el INEOS sufren en el Tour de Francia: primer abandono por problemas de salud

Por ahora, Froome seguirá corriendo con su equipo y a pesar de las diferencias tiene un acuerdo para poder renovar su contrato. El acuerdo manifiesta que el corredor se puede retirar en la escuadra israelí y la fecha límite para hacerlo es antes de que cumpla 40 años.