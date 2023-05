El futuro de Nairo se complica: La razón por la que el colombiano no ha encontrado equipo

El futuro de Nairo Quintana parece estar cada vez más difícil de resolverse. El ciclista boyacense no ha logrado llegar a un acuerdo con un equipo europeo para volver a correr en las principales carreras del World Tour.

Después de varias semanas de conversaciones, parece que el exlíder del Arkea está lejos de su regreso. Quintana no ha encontrado un espacio en el viejo continente y la razón sería determinante para que se quede fuera el resto de este año.

Tras un periodo, de varias especulaciones, la reconocida periodista Georgina Ruiz habló claro sobre el futuro de Nairo y el motivo por el que no ha encontrado equipo: “He hablado con directores deportivos y me dijeron que no lo pudieron incluir porque ya no tenían lugar en sus nóminas”.

La comunicadora especialista en el deporte pedal añadió que otro de los inconvenientes es la exigencia del boyacense para firmar un contrato por un tiempo mínimo: “Nairo es un líder y no firmará por un año, mínimo lo haría por dos, lo que complica su ingreso a un equipo”

Finalmente, Ruiz hizo referencia a que el pedalista colombiano sería un gran aporte para cualquier escuadra: “Muchos equipos lo necesitan porque no todos cuentan con una figura que los represente en grande, algo que él puede hacer”

Por ahora, se espera que en las próximas semanas hay una novedad al respecto sobre el ciclista tricolor. Nairo podría unirse a algún conjunto continental e intentar buscar un espacio en el World Tour de cara a 2024.