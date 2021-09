El gran embalaje de Juan Sebastián Molano para ganar la etapa 1 del Giro de Sicilia

Gran noticia para el ciclismo colombiano: Juan Sebastián Molano ganó la etapa 1 del Giro de Sicilia este martes. El velocista del UAE Team se ubicó bien en el último embalaje para ser lanzado por Maximiliano Richeze, quien lo ayudó a llevarse el triunfo.

El segundo en la carrera fue Vincenzo Albanese. Hay que destacar que el también 'cafetero', Jhonatan Restrepo, llegó décimo en la jornada.

Molano, que llegó de disputar el Mundial de Ciclismo con la selección Colombia en Flandes, es el primer líder de la prestigiosa carrera, que para muchos sirve para preparar el Giro de Lombardía.

Aunque Albanese peleó por sorprender en los últimos dos kilómetros al intentar una fuga en solitario, el ritmo del pelotón era tan fuerte que lo conectaron; no obstante, le alcanzó al italiano para meterse segundo en la disputa.

"El equipo estuvo espectacular. Controló la etapa durante todo el día y ha sido un final que nos ha venido muy bien a Maxi y a mí. En el último kilómetro sabíamos que había un corredor delante (Albanese), pero los dos estábamos muy fuertes. Espero que la gente que no creía en mí ahora cambie de opinión", afirmó Molano.

"Dedico la victoria a mi equipo, a mi familia y a los que creen en mí. Significa que en la Vuelta estaba bien. Me caí y no pude terminar, pero no bajé la cabeza. Mañana también la etapa me viene bien, las subidas son perfectas para mí. Me siento fuerte. Así que lo volveré a intentar", señaló.

Hay que recordar que Molano ganó dos fracciones de la Vuelta a Burgos en el mes de agosto. La primera jornada contó con 179 kilómetros en total.