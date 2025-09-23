Actualizado:
Mar, 23/09/2025 - 19:11
El Ineos de Egan sufre una barrida: cuatro referentes se van para 2026
Recientemente el ciclista colombiano fue relacionado con el Visma | Lease a Bike para el próximo curso.
Luego de los rumores sobre la salida de Egan Bernal del Ineos Grenadiers para la próxima temporada, el ciclista colombiano confirmó que su intención es cumplir su contrato con el equipo británico, que va hasta diciembre de 2026.
Puede leer: Confirman la carrera que excluirá al Israel Premier-Tech en 2026
En consecuencia, el Visma | Lease a Bike tendrá que buscar otro gregario para Jonas Vingegaard quien habría sugerido a Egan como ayudante para ganar el Tour de Francia. A la par, al Ineos le ha surgido un nuevo problema.
Y es que si bien la continuidad de Egan Bernal resulta un alivio para el Ineos, la salida confirmada de cuatro corredores aparece como un problema para el equipo británico, pues en su mayoría, son referentes.
¿Cuáles ciclistas salen del Ineos para la temporada 2026?
Es un hecho que Geraint Thomas, Jonathan Castroviejo, Omar Fraile y Salvatore Puccio dejarán el Ineos, pues confirmaron previamente su retiro del ciclismo profesional. Ahora, el equipo británico se plantea cómo remplazarlos.
Inicialmente la intención de equipo británico es potenciar a algunos ciclistas del filial para que suban a la escuadra World Tour y así completar la plantilla para la próxima temporada; sin embargo, también se ha trabajado la llegada de corredores de otros equipos.
Los refuerzos del Ineos para 2026
De la 'cantera' del Ineos Grenadiers, subirán al equipo profesional Peter Oxenberg y Theodor Storm. Además, el equipo ya informó sobre la contratación de Dorian Godon, quien procede del Decathlon AG2R La Mondiale para 2026.
Le puede interesar: "No creo haberle ganado a Sevilla": Urián, tras ganar la etapa 4 del Clásico RCN
Aun así, está claro que las bajas ya 'cantadas' del Ineos por retiro son sensibles, pues se trata de un Thomas que en los últimos cuatro años hizo un podio del Tour de Francia y otros dos del Giro de Italia.
Castroviejo, Fraile y Puccio han sabido fungir como 'gregarios' de lujo, y se hicieron un nombre en el World Tour a lo largo de sus carreras.
Fuente
Antena 2