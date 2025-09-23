El Ineos de Egan sufre una barrida: cuatro referentes se van para 2026

Luego de los rumores sobre la salida de Egan Bernal del Ineos Grenadiers para la próxima temporada, el ciclista colombiano confirmó que su intención es cumplir su contrato con el equipo británico, que va hasta diciembre de 2026.

En consecuencia, el Visma | Lease a Bike tendrá que buscar otro gregario para Jonas Vingegaard quien habría sugerido a Egan como ayudante para ganar el Tour de Francia. A la par, al Ineos le ha surgido un nuevo problema.

Y es que si bien la continuidad de Egan Bernal resulta un alivio para el Ineos, la salida confirmada de cuatro corredores aparece como un problema para el equipo británico, pues en su mayoría, son referentes.

¿Cuáles ciclistas salen del Ineos para la temporada 2026?

Es un hecho que Geraint Thomas, Jonathan Castroviejo, Omar Fraile y Salvatore Puccio dejarán el Ineos, pues confirmaron previamente su retiro del ciclismo profesional. Ahora, el equipo británico se plantea cómo remplazarlos.