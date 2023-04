El INEOS de Egan y Martínez se rinde ante Pogacar: "Cuando ataca no hay nada que hacer"

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) se quedó este domingo 16 de abril con la Amstel Gold Race, pues obtuvo un tiempo de 6:02:02 y superó por 38" a Ben Healy (EF Education EasyPost) y 2'14" a Thomas Pidcock (INEOS), quien finalizó en el tercer escalón del podio.

Y justamente fue el británico Thomas Pidcock -compañero de escuadra de Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez y Brandon Smith Rivera- quien se rindió ante 'Pogi', pues luego de que el esloveno los dejó sin opciones a unos 29 kilómetros de la meta, dijo ante los medios de comunicación que "cuando ataca no hay nada que hacer", refiriéndose a Tadej Pogacar.

"Al menos terminé en el podio. Cuando ataca Pogacar va duro, no hay nada que hacer", dijo el pedalista británico, quien se sintió satisfecho con la labor hecha en la prueba neerlandesa.

Además, Pidcock dijo que cuando 'Pogi' ataca "se va, sigue acelerando, y en un momento me tengo que decir a mí mismo 'adiós'. Fue mi carrera de recuperación después de un gran bloque de entrenamiento, así que no está tan mal".

Pidcock no pudo responder al latigazo de Pogacar en el Kautenberg a 29 kilómetros de meta y luego perdió contacto con el irlandés Ben Healy, con quien persiguió unos kilómetros al esloveno.

"Al final no me quedaba nada. Me faltó un poco de resistencia, los últimos 20 kilómetros fueron muy largos. Ben estuvo muy fuerte hoy, es bueno verlo así. Corrí con él en Trinity cuando era joven, en juveniles, así que no me sorprende. Me ayudó a ganar el Giro Baby, así que estoy feliz de verlo al frente", concluyó el campeón olímpico de bicicleta de montaña.