El insólito accidente que dejó a colombiano fuera del top 10 en el Mundial de ciclismo

El infortunio que frenó el sueño de Walter Vargas en la contrarreloj

El inicio de la contrarreloj fue alentador para Walter Vargas. Desde el primer corte mostró solidez, firmando el registro número 11 con un tiempo de 15 minutos y 11 segundos. Ese ritmo constante lo llevó a mejorar en el segundo parcial, donde consiguió el décimo mejor tiempo con 32 minutos y 41 segundos, lo que abría la posibilidad de finalizar dentro del top 10. El sueño colombiano tomó más fuerza en el tercer referencial, cuando Vargas marcó 39’ 29’’ y se ubicó en la novena casilla. Sin embargo, cuando quedaban menos de 10 kilómetros para la meta, ocurrió lo inesperado: un pinchazo frenó su ilusión.

Aunque resolvió el contratiempo con rapidez, el tiempo perdido fue decisivo y no logró sostener la posición que lo acercaba a los mejores. Finalmente, cruzó la meta con un registro de 53 minutos y 50 segundos, ocupando el puesto 14 en la contrarreloj élite masculina del Mundial de ciclismo.

La victoria fue para Remco Evenepoel, seguido de Jay Vine e Ilan van Wilder, quienes completaron el podio. La diferencia entre Vargas y el belga fue de 4’ 04’’, pero de no haber sufrido el infortunado pinchazo, el cafetero habría terminado entre los diez primeros en esta histórica edición del Mundial, celebrada por primera vez en suelo africano.