Actualizado:
Dom, 21/09/2025 - 14:31
El insólito accidente que dejó a colombiano fuera del top 10 en el Mundial de ciclismo
Mala suerte para el colombiano en el mundial de ciclismo en Ruanda.
En un recorrido de 40.6 kilómetros se disputó la contrarreloj del mundial de ciclismo que se disputa en Kigali capital de Ruanda, en esta edición toda la ilusión colombiana estaba puesta en un solo corredor, quien fue el único representante en la contrarreloj individual.
Walter Vargas fue el elegido para esta competencia, el ciclista nacido en El Carmen de Viboral enfrentó un recorrido lleno de altibajos, ascensos y adoquines.
El infortunio que frenó el sueño de Walter Vargas en la contrarreloj
El inicio de la contrarreloj fue alentador para Walter Vargas. Desde el primer corte mostró solidez, firmando el registro número 11 con un tiempo de 15 minutos y 11 segundos. Ese ritmo constante lo llevó a mejorar en el segundo parcial, donde consiguió el décimo mejor tiempo con 32 minutos y 41 segundos, lo que abría la posibilidad de finalizar dentro del top 10. El sueño colombiano tomó más fuerza en el tercer referencial, cuando Vargas marcó 39’ 29’’ y se ubicó en la novena casilla. Sin embargo, cuando quedaban menos de 10 kilómetros para la meta, ocurrió lo inesperado: un pinchazo frenó su ilusión.
Aunque resolvió el contratiempo con rapidez, el tiempo perdido fue decisivo y no logró sostener la posición que lo acercaba a los mejores. Finalmente, cruzó la meta con un registro de 53 minutos y 50 segundos, ocupando el puesto 14 en la contrarreloj élite masculina del Mundial de ciclismo.
La victoria fue para Remco Evenepoel, seguido de Jay Vine e Ilan van Wilder, quienes completaron el podio. La diferencia entre Vargas y el belga fue de 4’ 04’’, pero de no haber sufrido el infortunado pinchazo, el cafetero habría terminado entre los diez primeros en esta histórica edición del Mundial, celebrada por primera vez en suelo africano.
Un balance positivo y esperanzador para Colombia
El desempeño de Walter Vargas dejó en claro que tenía las condiciones para pelear por un lugar entre los diez mejores del mundo. Su constancia en los primeros parciales reflejó preparación y ambición, pero el imprevisto del pinchazo cambió el rumbo de su actuación en los últimos kilómetros.
Aun así, su participación en la contrarreloj es motivo de orgullo para Colombia, pues demostró nivel competitivo en un escenario de talla mundial. El resultado final no refleja por completo su esfuerzo, pero sí deja la sensación de que Vargas puede seguir siendo protagonista en futuras competencias internacionales.
Fuente
Antena 2