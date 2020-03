El Jumbo de Primoz Roglic no participará en dos competiciones en Italia por el coronavirus

El equipo Jumbo Visma no acudirá este fin de semana a dos competiciones en Italia, la Strade Bianche y el GP Industria, por temor a que sus ciclistas se contagien con el coronavirus, informó este miércoles el equipo en un comunicado colgado en su página web.

"El objetivo debería ser salvar la mayor parte de la temporada, no un puñado de competiciones", se dice en el comunicado, en el que no se descarta que la misma medida se aplique a otras competiciones previstas también para marzo en Italia.



La decisión se ha tomado en base a la recomendación general del ministerio de Exteriores de Países Bajos, que ha recomendado no viajar a zonas de riesgo como el norte de Italia.



El director general del equipo, Richard Plugge, justificó la no participación del equipo en "el interés de la salud y las condiciones de trabajo de los corredores y miembros del personal. Esto incluye la prevención de la cuarentena en el extranjero".



"Tenemos que ver el panorama general y asumir la responsabilidad de la salud de nuestros ciclistas, miembros del personal y fanáticos", añadió Plugge.

Entretanto, el mensaje también es dirigido por otros conjuntos: "Sabemos que cualquier equipo que vaya a Italia podría ser prevenido de correr en otro país. El enfoque debería ser salvar la mayor parte de la temporada y no solo unas carreras", apunta el Jumbo Visma.

Por otro lado, se conoce que tras la cancelación del UAE Tour, tres equipos se mantienen retenidos en los hoteles en Emiratos Árabes Unidos por peligro de contagio de coronavirus. Las escuadras del UAE Team, el Groupama-FDJ y el Cofidis se encuentran en cuarentena. Se conoce que seguirán en el hotel hasta el próximo 14 de marzo mientras serán evaluados para descartar el virus.