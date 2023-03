El Jumbo hace a un lado a Roglic y Vingegaard: "No sorprende la superioridad de Pogacar"

Merijn Zeeman, director deportivo del Jumbo-Visma, admitió la superioridad del esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) sobre Jonas Vingegaard en la reciente París-Niza, pero aclaró que el danés "no estuvo en su mejor momento de forma".

El técnico consideró "impresionante" la demostración de Pogacar en la 'Carrera del Sol', en la que ganó la general y tres etapas, mientras que valoró con nota alta otra exhibición, la de Primoz Roglic en la Tirreno Adriático. A pesar del sobresaliente del triple ganador de la Vuelta en Italia, Zeeman aseguró que "irá al Giro y no al Tour".

Vea también: Los tres colombianos que por ahora correrían la Vuelta a Cataluña 2023

"Pogacar es increíblemente bueno, no me sorprendió mucho su superioridad, pero, por supuesto, fue muy impresionante", señaló Zeeman en la cadena NOS.

El director del Jumbo-Visma explicó su punto de vista de la actuación de Vingegaard en la París-Niza.

"Jonas nunca ha ganado una carrera World Tour de una semana. Ese fue un objetivo después de ganar el Tour de Francia. Éramos optimistas respecto al resultado, pero después del entrenamiento en altura en Tenerife, Vingegaard tuvo que afrontar algunos asuntos privados que lo echaron para atrás y no estuvo en su mejor momento la semana pasada. Esa es una excusa válida”, aseguró.

Respecto a Primoz Roglic, ganador en la 'Carrera de los dos mares', Zeeman destacó la recuperación del esloveno, quien estuvo mucho tiempo de baja por una lesión de hombro que le obligó a pasar por quirófano.

"Estuvo de baja por su lesión en el hombro, por lo que no pudo subirse a la bicicleta durante mucho tiempo. Esa fue la razón por la que aún no lo habíamos alineado en principio para la Tirreno y no debía comenzar hasta la próxima semana en la Vuelta a Cataluña. Pero la recuperación fue mucho más rápida y en el entrenamiento de altura vimos que progresaba muy rápido", comentó.

"Debido a que también había tenido suficientes semanas de entrenamiento, decidimos que era mejor para que compitiera en la Tirreno", explicó el técnico.

Zeeman resaltó la sorpresa que le ha supuesto la exhibición de Roglic en la carrera italiana.

"Roglic es un atleta muy especial que, además de ser muy fuerte, también sabe muy bien lo que puede y lo que no puede hacer. Ganar tres etapas y la clasificación final fue una gran sorpresa para nosotros. Pero muy agradable”, subrayó.

Le puede interesar: 'Superman' quiere seguir su buena racha: ¿Cuándo será su próxima carrera con el Team Medellín?

A pesar de la gran impresión ofrecida por Roglic, el triple ganador de la Vuelta a España disputará el Giro de Italia, y no el Tour.

"El Giro también es una carrera muy especial para nosotros. Ahora hemos ganado con Vingegaard y Roglic tanto el Tour como la Vuelta, pero nunca el Giro. Así que ese es un objetivo muy importante. Normalmente Roglic no hará el Tour", dijo.