El Lidl-Trek pondría 'en jaque' a Ayuso con el fichaje de otro capo

El Lidl-Trek podría poner en aprietos al ciclista español Juan Ayuso, según versiones que circulan en varios portales especializados de Europa. Las informaciones apuntan a que la escuadra estaría interesada en sumar a un nuevo líder.

El 'capo' que podría llegar al Lidl-Trek para 2026

El nombre que ha tomado fuerza es el del alemán Florian Lipowitz, corredor de 25 años que actualmente integra el Red Bull-BORA-hansgrohe y que se ha consolidado como una de las revelaciones del pelotón internacional.

La posible salida de Lipowitz de su actual equipo tendría relación con la llegada de dos pesos pesados: Remco Evenepoel y Primoz Roglic. Su presencia reduce el margen del alemán para asumir roles de protagonismo.

Por sus características, Lipowitz no sería un ciclista dispuesto a ser uno más dentro de la estructura. Aunque podría adaptarse a ser gregario, su objetivo estaría en seguir creciendo como líder en vueltas de tres semanas.