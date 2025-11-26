Actualizado:
Mié, 26/11/2025 - 21:45
El Lidl-Trek pondría 'en jaque' a Ayuso con el fichaje de otro capo
El equipo estadounidense apunta a ser protagonista del World Tour en 2026.
El Lidl-Trek podría poner en aprietos al ciclista español Juan Ayuso, según versiones que circulan en varios portales especializados de Europa. Las informaciones apuntan a que la escuadra estaría interesada en sumar a un nuevo líder.
El 'capo' que podría llegar al Lidl-Trek para 2026
El nombre que ha tomado fuerza es el del alemán Florian Lipowitz, corredor de 25 años que actualmente integra el Red Bull-BORA-hansgrohe y que se ha consolidado como una de las revelaciones del pelotón internacional.
La posible salida de Lipowitz de su actual equipo tendría relación con la llegada de dos pesos pesados: Remco Evenepoel y Primoz Roglic. Su presencia reduce el margen del alemán para asumir roles de protagonismo.
Por sus características, Lipowitz no sería un ciclista dispuesto a ser uno más dentro de la estructura. Aunque podría adaptarse a ser gregario, su objetivo estaría en seguir creciendo como líder en vueltas de tres semanas.
Balance de Florian Lipowitz en 2025
El alemán viene de firmar un Tour de Francia excepcional en 2025, finalizando tercero en la clasificación general, en su primera participación en una grande. Además, conquistó la clasificación de los jóvenes.
Su campaña del 2025 refuerza su perfil de capo en construcción: fue segundo en la París-Niza, tercero en el Critérium del Dauphiné y cuarto en la Vuelta al País Vasco, resultados que lo proyectan entre los mejores de su generación.
Lipowitz llegó al Red Bull-BORA-hansgrohe en 2023 y ha evolucionado de manera constante, acumulando experiencia en carreras WorldTour y mostrando un rendimiento sólido en montaña y contrarreloj.
La posible llegada de otro líder a Lidl-Trek podría tensar la situación de Juan Ayuso, quien arribó al equipo tras rescindir con UAE Team Emirates con la idea de ser capo absoluto, evitando quedar a la sombra de Tadej Pogacar.
