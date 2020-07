El mensaje de Winner Anacona a Nairo sobre el liderato del Arkea Samsic

El Arkea Samsic ha sido una oportunidad de oro para Nairo Quintana y sus compañeros colombianos tras salir del Movistar Team en medio de polémica. En la escuadra francesa se sienten valorados y son los primeros en lista para ir a las grandes carreras.

Winner Anacona, quien ya tiene un título de la Vuelta a San Juan en su palmarés, es uno de los gregarios de lujo que tiene Nairo Quintana y, a pesar que él se manifiesta muy leal hacia el líder de escuadra, ha reconocido que le gustaría ser líder en alguna ocasión para demostrar sus capacidades.

Lea también: Winner Anacona reveló sus siete candidatos al Tour de Francia, con Nairo incluido

“En este momento es algo complejo. Me concentro en hacer la labor para Nairo. Igual este año sí tenía la opción de ir hacer el Tour de Omán, como líder, realmente eso fue chévere porque el equipo me dio la confianza… El tema es que la carrera se ha cancelado, no por el coronavirus, sino por la muerte de una persona importante de allí y se entraba en duelo general y no se podía hacer eventos. Entonces eso perjudicó y que también iba a coincidir con algo del calendario de Nairo”, señaló en primera medida el pedalista boyacense en diálogo con ‘Ciclismo Colombiano’.

Pero no resigna sus expectativas de tener más protagonismo, pero sería hasta el próximo año: “Bueno, en Provence, Alpes Mediterráneos y Niza fui a hacer mi labor para Nairo. Ahora mismo con el recorte de carreras que ha habido, inicialmente estaré en l’Ain, Dauphiné y Tour de Francia y en esas carreras estará Nairo, así que donde está él, mi labor es respaldarle a él. Yo creo que este año será así, pero el próximo tendremos más posibilidades. Teniendo el calendario al completo abrirá opciones, pero este año yo creo que se limitará un poco”.

De interés: Alto del Sote, subida "esencial", según Nairo Quintana, para los ciclistas colombianos

“Anteriormente un corredor terminaba con 80, 90 días de competición y ahora con lo sucedido, llevemos 50, 60 días, entonces lógicamente al haber menos carreras, hay menos oportunidades. No hay que bajar la guardia, el Tour son 21 días de posibilidades, pero bueno, nunca se sabe, una fuga y si se presenta, aprovecharlo y hacer una buena carrera”, agregó sobre los objetivos de Arkea en esta temporada.

Recordando su título en San Juan (Argentina) como líder de equipo, relató: Bueno, la verdad es que yo creo que no es fácil ser líder. Cuando tienes ese rol, se lleva la presión y seguramente eso, aunque no se crea, influye. Yo solamente he estado en tres equipos, Lampre, Movistar y Arkea. En el Movistar, el rol estaba claro desde que me ficharon y al final, he liderado algunas carreras con Lampre y no se me dio mal, en el Movistar no lo hice y es algo que se pierde. Cuando lideras, debes dar resultado; igual, cuando eres gregario hay presión, pero es una presión de estar a la altura de lo que necesita el líder”.

Lea aquí: Arkéa renovó el contrato de un gregario de lujo de Nairo

“Hace tiempo que no lidero. Si hubiese podio liderar esta carrera (Tour de Omán), me hubiese reencontrado con lo que seguramente con las posibilidades que había tenido en años anteriores, pero bueno, no se pudo. Ya veremos si en las próximas carreras se da la oportunidad de liderar una competencia”, cerró Anacona sobre sus sueños en Arkea.