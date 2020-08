El Mundial de ciclismo de Suiza podría ser cancelado definitivamente

Los Mundiales de ciclismo de ruta, a realizarse entre el 20 y el 27 de septiembre en las localidades suizas de Aigle y Martigny, estarían cerca de recibir un golpe definitivo, según publicó la cadena 'Cope' de España, debido a la falta de presupuesto. La competencia, que estaba programada para disputarse después del Tour de Francia y que entraba en el calendario de varios de los pedalistas más importantes del mundo, definirá este miércoles su futuro.

En principio, los problemas para el normal desarrollo de la competencia estuvieron relacionados con el alto número de contagios a causa de la pandemia y las múltiples restricciones por el coronavirus y, aunque parece que esos impedimentos habían sido superados, ahora es la situación financiera la que se presenta como principal inconveniente, pues los fondos que se tenían destinados a este objetivo, desde la parte pública, ahora estarán enfocados en otras necesidades.

La información, revelada por el periodista especializado en ciclismo, Lukas Knofler, asegura que de los 17 millones de Francos Suizos que se tenían contemplados, en primera instancia, para realizar la carrera, solo 1.5 han llegado y que no se sabe si el resto del dinero, que iba a ser puesto por municipalidades por las que pasaba la carrera y el propio Gobierno Suizo, podrían llegar a aparecer, entendiendo las nuevas prioridades.

Hasta el momento, los fondos que han llegado se han gastado y durante el miércoles, el gobierno suizo tomará la decisión de si, a partir de la suma de dinero y, obviamente, de las restricciones para prevenir el contagio del Covid-19, se lleva a cabo este importante certamen en el calendario del ciclismo.

Vale la pena destacar que en Suiza se ha establecido un periodo de aislamiento obligatorio para aquellos que quieran llegar al país, lo cual sería otro de lo grandes impedimentos para los corredores.

#AigleMartigny2020 Worlds very likely to be cancelled. Final decision tomorrow. (h/t @baptistecoppey, @jonas_creteur) https://t.co/pdg1f0LOkt