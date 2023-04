El primero que 'se baja' de la pelea con Pogacar: "Es superior, los demás somos mortales"

La Flecha Valona 2023 fue para Tadej Pogacar, quien atacó a unos metros de la meta y se quedó al sprint con la carrera que sirve de antesala para la Lieja-Bastoña-Lieja, uno de los monumentos de la temporada.

EL podio del día lo completaron Mattias Skjelmose (Trek Segafredo) y Mikel Landa (Bahrain Victorious), quienes llegaron con el mismo tiempo, pero se vieron rebasados por el esloveno en un trazado que no necesitó de fotofinish para ser definido.

La polémica declaración de Mikel Landa sobre Tadej Pogacar

Sin embargo, Mikel Landa generó una polémica declaración acerca del ganador del día, pues no solo se mostró "súper contento" con el tercer puesto en la Flecha Valona, admitió que ganar a Pogacar es imposible "porque es superior", y los demás deben de "luchar por ser el primero de los mortales".

"Estoy súper contento. Después de la Vuelta al País Vasco me sentí un poco mal, enfermo, así que no tenía mucha confianza. Quizá podría haber quedado segundo, pero seguro que no podía ganar a Pogacar, así que estoy contento con el tercer lugar", dijo Landa en meta.

"Alguien tiene que ser segundo o tercero, ¿no?, o sea, el primero de los mortales. Esto es lo que hay. Pogacar es superior, un gran corredor y es difícil ganarle. Tenía un equipo muy fuerte, controlaron muy bien la carrera y una vez que está en la subida, es muy difícil ganarle", apuntó el corredor español.

Pogacar habló tras la Flecha Valona y previo a la Lieja-Bastoña-Lieja

Por su parte, Tadej Pogacar (UAE Emirates) declaró, tras la conquista de su primera Flecha Valona, que "nunca se aburre de llegar el primero" y destacó que lo tuvo que "dar todo" en el ascenso a Huy para concretar el trabajo de su equipo durante toda la carrera".

Además, Pogacar explicó que se tuvo que emplear a fondo en un final muy agitado, con muchos ataques, entre otras cosas para evitar que el trabajo de todo su equipo hubiera sido estéril, y recalcó que ningún equipo ayudó al Emirates en toda la carrera, salvo el Ineos en algunos momentos.

"Lo di todo en la subida, fue muy dura. Es un final espectacular, ¿qué puedo decir? Siento mucha confianza cuando el equipo hace un trabajo tan increíble. Algunas veces veía a los compañeros frente a mí y pensaba que si no ganaba todo el trabajo sería en vano", comentó.

"Nadie nos ayudó realmente. Ineos un poco, pero no demasiado. Todo dependía de nosotros. Al final, queríamos hacer una carrera aún más difícil, pero los muchachos estaban un poco cansados ​​de tirar durante 200 km, pero aún así hicimos una carrera difícil, como habíamos planeado", finalizó Tadej Pogacar.