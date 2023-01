El reemplazo de Superman en Astana deja dudas: "Cavendish me ha decepcionado mucho como persona"

Maximiliano 'El Atómico' Richeze, el máximo exponente del ciclismo argentino en la última década y quien pondrá fin a su carrera profesional en la Vuelta a San Juan tras 17 años como profesional, ha revelado una situación un tanto incómoda.

La idea de Richeze era acompañar esta temporada al británico Mark Cavendish allá donde fuera el británico, con la ilusión de acompañar al "Expreso de la Isla de Man" en el proyecto de superar en el Tour de Francia las 34 victorias de Eddy Merckx. Los dos iban a correr juntos en el B&B, pero la formación francesa desapareció. Luego Cavendish fichó por el Astana y se olvidó de Richeze, siempre fiel escudero.

Vea también: “Se cansó del maltrato": Nairo tomaría la decisión más dolorosa tras veto de la UCI

"Sí, San Juan es mi última carrera, está decidido. Siento una mezcla de emociones, pero había que cerrar este ciclo, y que mejor que en mi país. Tengo cabeza y piernas para seguir, pero hubo circunstancias que no se dieron y que me obligaron a tomar esta decisión", señaló Richeze momentos antes de tomar la salida en la primera etapa de la Vuelta a San Juan.

La clave estuvo en el "olvido" de Mark Cavendish a la hora e cumplir una promesa incumplida y nunca explicada. El argentino no recibió una simple llamada telefónica para explicar la situación.

"La idea era seguir al lado de Cavendish en el B&B, pero el equipo se desarmó. Entonces él se fue al Astana y no contó conmigo, por lo que decidí retirarme. Esta circunstancia se puede dar, pero tenía que haber prevalecido el respeto hacia la otra persona. Mejor que me hubiera dicho que no me había podido conseguir una plaza en el equipo, pero eso de no responder al teléfono fue una falta de respeto por su parte", explica dolido Richeze.

Una actitud que le supuso a Richeze una "decepción", pues se había imaginado ya la posibilidad de volver al Tour a ayudar a Cavendish a superar el récord de Merckx.

Le puede interesar: Riquelme insiste con un colombiano; Boca Juniors lo tiene como primera opción

"Cavendish me ha decepcionado mucho como persona. Como corredor es un gran campeón y creo que ha sido el mejor de su época, le deseo lo mejor, pero como persona me ha decepcionado mucho", finalizó.

Otras noticias

¿Aprender idiomas a través de una app? El éxito de Duolingo