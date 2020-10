El traspiés que sufrió Esteban Cháves en la Vuelta a España

El destino le ha jugado una mala pasada al ciclista colombiano Esteban Cháves en la Vuelta a España, ya que un problema mecánico en su bicicleta provocó que cediera un minuto y seis segundos ante sus máximos rivales.

Y es que cuando mejor se encontraba Chaves, sufrió un pinchazo faltando 5 km para llegar a la meta. Según las declaraciones del colombiano, lo mejor fue no haber entrado en pánico y mostró su malestar por lo ocurrido, “Ha sido un poco de mala suerte, pero perder solo un minuto en una subida tan rápida, pinchando a 4,9 km del final, no está mal. Lo importante era no entrar en pánico y tener calma".

Esteban Cháves espera pasar la página de este capítulo y concentrarse en la próxima etapa donde buscará restar el tiempo que cedió en la clasificación general ante sus máximos oponentes, ya que salió de los primero lugares.

"Me encuentro muy bien, pero tan solo estamos empezando. Toca esperar qué sucede este fin de semana, pero tengo buenas sensaciones a pesar de lo que pasó. Aunque nunca se sabe cómo irá todo y menos terminando la vuelta en noviembre", manifestó el bogotano.



Cabe resaltar que en la clasificación general, Cháves se ubica en el octavo puesto tras el inconveniente presentado, mientras que Primoz Roglic aún permanece en la cabecera de la Vuelta España.

La cuarta etapa se disputará este viernes entre Garray Numancia y Ejea de los Caballeros, la cual consta de 191,7 kilómetros en donde se espera que los colombianos puedan posicionarse mejor.