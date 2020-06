Elia Viviani responde a supuestas agresiones con Fernando Gaviria en el Deceuninck

Una nueva polémica se habría revelado en el ciclismo internacional que tendría como protagonista al embalador colombiano Fernando Gaviria cuando corrió en 2018 para el equipo belga Deceuninck-Quick Step. Y es que el corredor holandés Fabio Jakobsen manifestó al podcast De Polder que tanto Gaviria como el italiano Elia Viviani tuvieron algunos enfrentamientos.

En aquella época, el Deceuninck-Quick Step contaba en su nómina con tres importantes sprinters, Fernando Gaviria, Elia Viviani y Fabio Jakobsen, quienes trataban de repartirse las más importantes carreras del calendario internacional.

Jakobsen reveló que siempre que estaban en competencia, Iljo Keisse y Gaviria le hacían cosas malas a Fabio Sabatini y a Elia Viviani y estos al mismo tiempo se se las hacían a sus compañeros.

"Siempre estaban en disputa. Kessie y Gaviria hicieron cosas malas a Viviani y Sabatini y al revés. No bromeaban, se maltrataban. Uno de ellos orinaba en el lavabo del otro", indicó.

A pesar de lo manifestado, el mismo Jakobsen se pronunció a través de su cuenta de Twitter indicando que sus palabras fueron descontextualizadas.

I did not mean. I have spoken to the parties involved, who I have always had the upmost respect for as both teammates and competitors, and I look forward to seeing and racing with them again soon.

I sincerely apologise for any distress caused