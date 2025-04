Emotiva carta de Evenepoel al anunciar su regreso: "Hubo muchas lágrimas"

El belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), doble campeón olímpico, de ruta y contrarreloj, volverá a competir el próximo viernes en la Flecha Brabanzona después de meses de rehabilitación tras su última lesión, producida al chocar con un vehículo de correos, una situación que le llevó a "tocar fondo y dudar del futuro".

Evenepoel (Aalst, 25 años), uno de los 'galácticos' del ciclismo mundial, maillot arcoíris en ruta y crono, admitió en sus redes sociales que ha atravesado un período físico y mental muy complicado, pero después de meses de duro trabajo ya se encuentra preparado para su regreso a la competición.

"Tras días, semanas y meses de espera, por fin puedo disfrutar de mis primeras carreras. El camino hasta donde estoy ahora ha sido muy duro y desafiante. Ha sido la lucha más dura de mi vida hasta ahora. Mental y físicamente puedo decir honestamente que estaba muy deprimido y tenía muchas dudas sobre mi futuro", explicó el campeón belga.

Evenepoel, ganador de la Vuelta 2022, destacó el apoyo de su familia, sobre todo de su mujer.

"Hubo muchas lágrimas y frustración y por eso quiero mostrar quién estuvo realmente ahí para mí. Ante todo, por supuesto, mi hermosa esposa Oumi. Superar este período oscuro conmigo no fue fácil. No se veía cómo te esforzaste tanto para aprobar los exámenes. A eso se sumó mi lesión y mi declive mental...", señaló.

"Solo puedo decirte gracias por todo. Cada día me traías una lección. Me enseñaste muchísimo sobre todos los aspectos de la vida: cómo superar los momentos difíciles, cómo mantener la concentración, cómo ser feliz cuando no es fácil. Seguiremos rezando mucho juntos, algo maravilloso que me enseñaste. Es una sensación increíble compartirlo contigo", subrayó Evenepoel.

El corredor del Soudal admitió que sin su esposa "probablemente habría parado" su carrera y también refleja palabras para sus padres: "Por supuesto, también tengo que agradecerles a mis padres por estar siempre ahí para mí".

Remco añadió en sus agradecimientos a los médicos que le han atendido.

"Gracias al personal médico que me atendió, y que me sigue atendiendo durante mi rehabilitación: ¡GRACIAS! Hemos recorrido un largo camino, pero lo hemos logrado... una vez más. Hasta pronto, Remco", concluyó.