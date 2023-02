El Arkea Samsic busca pasar la página con Nairo Quintana luego de que el colombiano saliera del equipo por su caso de uso de tramadol, algo que además le costó su descalificación en el más reciente Tour de Francia.

La escuadra francés se encuentra cerca a la zona del descenso del World Tour en el ránking UCI. Sin embargo, apuesta por el trabajo en los jóvenes ciclistas de sus filas para tener un equipo competitivo pensando en los retos que tendrá en este 2023.

Por su parte, Nairo busca reunirse con Roger Legeay, director del Movimiento por un Ciclismo Creíble, para arreglar su situación y con ello tener la posibilidad de entrar a un nuevo equipo World Tour para esta temporada.

Sobre este tema se refirió Emmanuel Hubert, director deportivo del Arkea, en una entrevista con el diario L'Equipe: "Nosotros hablamos como adultos y hubo un momento en el que no podía continuar con este esquema cuando había unas sospechas sobre él (Quintana)", señaló el directivo.

Hubert no ocultó su descontento cuando se conoció el caso de tramadol de Nairo: "Yo siempre tuve confianza, pero lo que me exaspera es que aquí hubo una forma de traición. Hoy, cuando todos los equipos miran la fragilidad que hay sobre los patrocinadores, nosotros tenemos que ir derecho. Y eso no nos queda bien", puntualizó.

Por último, el directivo aseguró que prefirió prevalecer el interés colectivo para garantizarle lo mejor a sus empleados en el equipo Arkea.

