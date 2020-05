"En el Movistar pasaban cosas raras... Nairo buscaría revancha": avisan sobre el Tour

Una de las grandes expectativas en el incierto ciclismo de ruta internacional pasa por Nairo Quintana y su papel en el venidero Tour de Francia. El ciclista colombiano dejó las filas del Movistar Team en medio de polémica para ser líder del ambicioso y joven Arkea Samsic, teniendo la ronda gala como máximo objetivo.

Nairo sigue siendo candidato para el Tour por sus grandes capacidades en la alta montaña, pero hay una gran incógnita sobre el papel que pueda hacer su equipo, donde todos trabajarán para él, pero a priori luce algo débil frente a filas como Ineos y Jumbo Visma; incluso el propio Movistar Team.

Lea también: Trasquilado y todo, Rigoberto Urán volvió a entrenar en carretera

Stegano Garzellí, recordado exciclista italiano, opinó sobre Nairo y su futuro en el podcast de ciclismo ‘El Leñero’, mencionando lo que piensa del Arkea y de una posible revancha que el colombiano estaría buscando frente a su anterior equipo por todo lo que sucedió.

“Me parece que ha hecho bien, porque necesitaba cambiar. Estaba en un equipo en el que también habían pasado cosas raras y que no es la primera vez. A veces las tácticas le salen bien al Movistar, a veces no”, señalo en primera medida.

De interés: Ciclista belga reveló la ventaja que tendrá sobre los colombianos en las grandes vueltas

“Ha hecho bien Quintana, lo ha demostrado porque está más fino, está más centrado, lo he visto… Ahora ha destacado desde principio de temporada, es otro cuerpo, se con mucha fibra, mucha fuerza”, acotó sobre los primeros meses de Nairo en el Arkea antes que el ciclismo se suspendiera por la pandemia del coronavirus.

Y cerró su intervención expresando lo que podría pasar con Nairo en la ronda francesa que empezará finalizando el mes de agosto: “El Tour de este año, sin contrarreloj, claro, podría ser… Aunque hace mucho que no lucha en una general ha cambiado muchísimo el ciclismo de los últimos 5 años. No tiene un equipo fuerte, es cierto que tiene a Barguil, a Rosa (Diego), no lo sé, de todo puede pasar… Por cómo ha empezado la temporada diría, luego, después creo que tiene un poco de ganas de revancha contra el Movistar”.